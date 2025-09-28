  1. Clients Privés
Valais Saint-Maurice, les citoyens votent contre la carrière des Râpes

28.9.2025 - 12:54

Les citoyens de St-Maurice (VS) ont dit «non» dimanche à l'exploitation de la carrière des Râpes durant 15 ans et sa renaturation d'ici à 30 ans. Cette votation communale a débouché sur un refus de 60,05%. Le taux de participation s'est élevé à 58,19%.

C'est un comité formé de citoyens qui avait réussi à rassembler 883 signatures valables, faisant aboutir son référendum demandant que la population se prononce sur l'avenir de la carrière des Râpes.
«Le conseil municipal prend note du choix majoritaire de la population, mais regrette le rejet d'un objet qu'il avait jugé bien équilibré et surtout qui offrait de très bonnes perspectives en vue de la fin d'exploitation et de la renaturation du lieu dans un avenir assez proche», a-t-il réagi dans un communiqué.

«Il appartiendra désormais à la Bourgeoise de Saint-Maurice, propriétaire des lieux, de reprendre le développement d'un nouveau projet en tenant compte des appréhensions exprimées durant la campagne, mais aussi en conservant si possible les avantages qualitatifs de la remise du lieu à la nature», est-il ajouté.

Référendum

En décembre 2024, le Conseil général de St-Maurice avait approuvé un projet permettant aux bourgeoises de Mex et de St-Maurice, les deux propriétaires de la carrière, de poursuivre son exploitation, avant que celle-ci ne s'achève pour 2040. L'idée d'une renaturation des lieux d'ici à 30 ans avait également trouvé un écho favorable auprès du législatif de la cité agaunoise.

Trois mois plus tard, un comité formé de citoyens réussissait à rassembler 883 signatures valables, faisant aboutir son référendum pour que la population puisse se prononcer sur l'avenir de la carrière. Les référendaires contestaient le fait que ce projet donnait le droit d'exploiter la carrière sur 200 mètres de haut, pendant quinze ans, alors que l'activité en falaise de la cimenterie a cessé il y a 40 ans.

Les opposants soutenaient l'idée de dire stop aux nuisances sonores, aux particules fines, aux risques sismiques qui auraient pu en découler et l'anéantissement de la revitalisation naturelle du site des Râpes.

La mise à l'enquête du Plan d'aménagement de détail (PAD) à fin 2022 avait suscité cinquante oppositions. Pro Natura et le WWF avaient notamment choisi de ne pas s'opposer au projet, sans toutefois le soutenir.

