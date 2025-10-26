  1. Clients Privés
Musique Succès pour la première édition du Rolle Jazz Festival

ATS

26.10.2025 - 14:04

Les organisateurs de la première édition du Rolle Jazz Festival disent avoir réussi leur pari. De jeudi à samedi, la dizaine de concerts se sont tous joués à guichets fermés.

Durant trois soirées, le château de Rolle s'est transformé en club de jazz new-yorkais (photo d'illustration).
Durant trois soirées, le château de Rolle s'est transformé en club de jazz new-yorkais (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

26.10.2025, 14:04

26.10.2025, 14:05

Lancé par le flûtiste vaudois Xavier Paternot et le pianiste new-yorkais Misha Piatigorsky, le festival visait à transformer le château de Rolle (VD) en club de jazz new-yorkais avec des concerts intimistes, avec moins de 100 spectateurs placés au centre de la salle tout autour des musiciens, rappellent dimanche les organisateurs.

«Toutes les entrées étant vendues depuis deux semaines, les listes d'attente étaient très longues, certains spectateurs se sont même vu proposer de faux billets en ligne», a relevé Misha Piatigorsky, cité dans le communiqué.

Certains mélomanes ont fait le déplacement de New York, du Brésil, de Zurich pour assister aux concerts de maîtres du jazz new-yorkais, européens et suisses.

Une deuxième édition est d'ores et déjà agendée du 24 au 26 septembre 2026.

