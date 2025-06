La situation du Rhin en termes de débit et de température de l'eau est actuellement tendue. En raison de nouveaux dépôts de calcaire coquillier, le trafic fluvial régulier entre Stein am Rhein (SH) et Diessenhofen (TG) a été interrompu dès lundi.

En raison de la présence de nouveaux dépôts de calcaire coquillier et de faibles débits persistants, le trafic fluvial régulier en aval de Stein am Rhein (SH) a été interrompu sur un tronçon du Rhin (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Le canton de Schaffhouse examine des mesures visant à rétablir le chenal de navigation près de Hemishofen, a-t-il indiqué lundi, en étroite collaboration avec le canton de Thurgovie. Pour l'instant, le chenal est encore praticable pour les petits bateaux, mais selon l'évolution de la situation, il faut s'attendre à de nouvelles restrictions.

Les dépôts se sont accumulés pour la deuxième fois en peu de temps. Les deux cantons affectés examinent si et comment cela peut être évité à l’avenir. L'été dernier, d'importants dépôts presque exclusivement constitués de fragments de calcaire coquillier provenant de la moule quagga invasive et de moules migratrices avaient déjà perturbé la navigation.

La canicule et les faibles débits persistants rehaussent par ailleurs les températures de l'eau du Rhin. Près de 25 degrés ont été mesurés lundi après-midi à la station de Flurlingen (ZH), proche des chutes du Rhin. Des températures supérieures à 24 degrés sont inhabituelles avant fin juillet/août et restent critiques pour les espèces de poissons d'eau froide comme l'ombre et la truite.