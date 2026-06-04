En raison de travaux d'entretien, les trains ne circuleront plus entre Le Brassus et Le Day du 6 juillet au 31 juillet, puis entre Le Brassus et Le Pont du 1er août au 19 septembre. Des bus de remplacement assureront les liaisons toutes les heures avec un horaire modifié.

Trains remplacés par des bus entre Le Brassus–Le Pont et Le Day cet été à la Vallée de Joux (image symbolique). ATS

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Le tunnel des Epoisats, entre les gares du Day et du Pont, a bénéficié l'année dernière d'un assainissement. Toutefois, à la suite de contrôles, «des travaux correctifs complémentaires sont nécessaires afin de garantir durablement la sécurité du tunnel», expliquent jeudi les CFF et la compagnie régionale Travys. Ces travaux de finition de la voûte ont été planifiés du 6 juillet au 1er août.

En parallèle des travaux réalisés par les CFF, Travys poursuivra le chantier de modernisation de la gare du Lieu, engagé depuis avril 2025. «Cette nouvelle phase permettra d'achever les fouilles archéologiques, de poursuivre le renouvellement des quais, de finaliser celui des voies, de terminer les interventions sur la ligne de contact et de renouveler entièrement les installations de sécurité ferroviaire», précise le communiqué.

Dans ce secteur, les trains seront supprimés entre Le Brassus et Le Pont du samedi 1er août au samedi 19 septembre.