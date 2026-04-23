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Canton de Vaud Un chantier à 26 millions pour transformer la route entre Prangins et Dully

ATS

23.4.2026 - 15:06

Le Conseil d'Etat vaudois sollicite du Grand Conseil un crédit de 26,3 millions de francs pour sécuriser les déplacements des cyclistes entre Prangins et Dully, sur la route suisse. Le chantier pourrait débuter au printemps 2027, pour une durée de trois ans.

Des pistes cyclables unidirectionnelles seront créées sur ce tronçon (Image prétexte).
Des pistes cyclables unidirectionnelles seront créées sur ce tronçon (Image prétexte).
ATS

Keystone-SDA

23.04.2026, 15:06

23.04.2026, 15:17

Ce tronçon d'environ 3,4 kilomètres – du carrefour de la Bossière à la limite communale de Dully – est peu adapté aux déplacements des cyclistes, alors qu'il constitue un itinéraire important identifié par la Stratégie cantonale de promotion du vélo. Les aménagements actuels sont en outre hétérogènes et peu cohérents.

Les travaux de requalification prévoient la création d'une piste cyclable unidirectionnelle par sens ainsi que des zones mixtes piétons-vélos, séparées par un marquage, explique jeudi le canton dans un communiqué. Des aménagements permettront de clarifier les accès riverains et un revêtement phonoabsorbant sera posé.

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Les ponts sur la Promenthouse et sur la Dullive seront assainis et les arrêts de bus mis en conformité avec la Loi sur l'égalité pour les personnes handicapées (LHand). Le crédit de 26,3 millions de francs constitue la part cantonale des travaux. La Confédération et les communes de Gland et Prangins cofinancent le chantier.

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