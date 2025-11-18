  1. Clients Privés
Transports non motorisés Trois futures passerelles pour relier le Chablais VD-VS dévoilées

ATS

18.11.2025 - 15:09

Dans le cadre de la 3e correction du Rhône, les cantons de Vaud et du Valais ont dévoilé les projets lauréats d’un concours d’ingénierie et d’architecture visant à créer trois passerelles dédiées à la mobilité douce. Ces ouvrages – Illarsaz, Charbonnière et Gryonne – permettront de relier les deux rives du Rhône et de favoriser les déplacements durables entre les communes du Chablais valaisan et vaudois.

Trois passerelles destinées à la mobilité douce seront construites sur le Rhône entre le Chablais vaudois et valaisan (photo d'illustration).

ATS

Keystone-SDA

18.11.2025, 15:09

Le concours avait été lancé en mai 2025. Prévues dans la mesure prioritaire du Chablais, ces traversées intègrent tous les modes de transports non motorisés (piétons, cyclistes, rollers, cavaliers) et tous les usages, du déplacement pendulaire à la promenade de loisirs. Elles relieront les zones urbaines d’Aigle, Ollon (VD), Collombey-Muraz (VS), Monthey (VS) et Bex (VD), conformément à la planification de l’Agglo du Chablais.

Au total, 57 projets ont été déposés et évalués, ont annoncé les deux cantons mardi. Le jury a au final distingué «Au coeur de l’Île» pour la passerelle d'Illarsaz (Collombey-Muraz -Aigle), et «Larus» pour celle de la Gryonne (Monthey-Bex). Les deux projets sont signés Masotti & Associati SA et Hämmerli & Caccia Sagl.

Le troisième lauréat est «Superleggera» pour la passerelle de Charbonnière (Collombey-Muraz-Ollon). Il a été conçu par MPIC Muttoni et Partners Ingénieurs Conseils SA, PRA Ingénieurs Conseils SA, Pierre-Alain Dupraz Architectes, In Situ SA et BMG Solutions SA.

Les projets lauréats feront l’objet d’une mise à l’enquête publique au printemps 2026. Les 57 projets soumis seront quant à eux exposés à la Halle de Novassalles à Aigle dès mercredi et jusqu'au 27 novembre.

