Genève Un ciné-club féministe explore le procès vu par les femmes

ATS

20.9.2025 - 10:00

A Genève, le ciné-club féministe «les soeurs Lumière» présente six films réalisés par des femmes et questionnant la thématique du procès afin d'en révéler les mécanismes et les dérives. Ces longs-métrages seront visibles aux Cinémas du Grütli, entre septembre et juin 2026.

Le ciné-club féministe les soeurs Lumières a présenté le programme de sa quatrième édition sur la thématique du procès. Le film "Saint Omer" de la réalisatrice Alice Diop ouvrira le bal le 25 septembre aux Cinémas du Grütli (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

20.09.2025, 10:00

20.09.2025, 10:48

Pour cette quatrième édition des soeurs Lumières, le ciné-club de la bibliothèque Filigrane explore le thème du procès en mettant en tension «son système, ses failles et l'envers de son décor» à travers les yeux de réalisatrices». Ce choix s'inscrit dans un contexte où les représentations médiatiques et cinématographiques de la justice sont de plus en plus nombreuses.

Ces six films questionnent les enjeux auxquels les femmes font face, lorsqu'elles se confrontent à une justice «qui les condamne avant même de les juger», indique le communiqué. Ils se font les récits «d'injustices structurelles» et présentent la manière dont la salle de procès peut étouffer les voix de certaines ou au contraire se transformer en «espace de résistance et de contestation» pour d'autres.

Cette édition s'ouvre directement dans une salle d'audience, avec «Saint Omer» d'Alice Diop, diffusé le 25 septembre. Le film, plusieurs fois récompensé, présente le procès en huis clos d'une femme, accusée d'avoir abandonné sa fille de 15 mois sur une plage du Nord à marée montante. Il témoigne des biais racistes et sexistes de la justice, en explorant les complexités de la maternité et des non-dits de l'histoire coloniale.

Les films de la sélection sortent ensuite petit à petit de la salle d'audience. Ils explorent d'autres lieux de jugement, comme la prison avec «Une part du ciel» de Bénédicte Liénard, ou inversent le procès dans «L'audition» de Lisa Gerig, qui a permis à des personnes exilées de rejouer leur propre audition face à des fonctionnaires du Secrétariat d'Etat aux migrations.

