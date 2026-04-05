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Culture Un «festival de spectacles» sur deux week-ends au théâtre de Vidy

ATS

5.4.2026 - 10:20

Le théâtre de Vidy-Lausanne propose six spectacles à voir dans le cadre de Tempo Forte, son «festival au coeur de la saison». Durant deux longs week-ends, du 23 avril au 3 mai, pas moins de 35 représentations auront lieu pour faire découvrir ces oeuvres produites ou coproduites par l'institution. Un «pass spécial» pour trois entrées sera proposé pour l'occasion.

Le festival Tempo Forte au théâtre Vidy-Lausanne (ici, la salle annexe Le Pavillon) invite le public à découvrir six spectacles présentés sur deux longs week-ends (archives).
Le festival Tempo Forte au théâtre Vidy-Lausanne (ici, la salle annexe Le Pavillon) invite le public à découvrir six spectacles présentés sur deux longs week-ends (archives).
ATS

Keystone-SDA

05.04.2026, 10:20

05.04.2026, 14:46

«Pensée comme un parcours, la manifestation propose des horaires aménagés permettant d'assister à plusieurs spectacles sur une même journée», écrit le théâtre Vidy-Lausanne dans un communiqué. L'institution entend ainsi «renforcer le lien avec le public local et régional, tout en facilitant la venue de professionnels suisses et internationaux».

Les spectacles présentés sont «Thésée, sa vie nouvelle» de Valérie Dréville et Guy Cassiers, «Shout Twice» de Mélissa Guex et Katerina Andreou, «Meat me in Paradise» de Massimo Furlan, Claire de Ribaupierre, Vinciane Despret et Pierre-Oiliver Dittmar, ainsi que «Le cheval qui peint» d'Old Masters.

«Ultraficción nr.1/Fracciones de tiempo» du collectif El Conde de Torrefiel sera présenté en première suisse, sur une colline devant des arbres à Vidy. Une autre production hors les murs est au programme, à savoir «Alouettes – Pièce de champ», d'Emilie Rousset et Caroline Barneaud qui se déroulera à la ferme de la Blécherette.

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