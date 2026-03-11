  1. Clients Privés
Grande étude de l’ETH Politique climatique : une minorité d’électeurs «bascule» fait pencher la balance

ATS

11.3.2026 - 16:07

Un grand groupe d'électeurs indécis fait pencher la balance lors des votations concernant le climat. C'est à cette conclusion qu'arrive une étude de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (ETH Zurich). Pour ces scrutins, ce ne sont pas les partis qui comptent, mais avant tout le rapport entre les coûts et les bénéfices des mesures envisagées.

Les résultats de l'étude font l'objet d'une publication dans la revue spécialisée «Nature Climate Change» (archives).
Les résultats de l'étude font l'objet d'une publication dans la revue spécialisée «Nature Climate Change» (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

11.03.2026, 16:07

Des chercheurs de l'ETH Zurich ont analysé dans leur étude les facteurs qui conduisent à accepter la politique climatique. Pour ce faire, environ 19'000 personnes ont été interrogées durant l'été 2024 dans 13 pays de l'Union européenne (UE) sur 15 propositions climatiques concrètes, relève la haute école zurichoise mercredi.

Ces travaux font partie du projet de recherche européen «Capable». Les résultats de l'étude font l'objet d'une publication dans la revue spécialisée «Nature Climate Change».

L'analyse a classé les sondés en quatre groupes. Le premier (36%), le plus important, est composé de personnes favorables à la plupart des propositions climatiques. Le groupe formé par les opposants, lui, pèse 21%. Au centre, on trouve la catégorie des gens neutres. Elle représente 10% des personnes interrogées.

La quatrième catégorie est composée des indécis. Il s'agit d'un groupe bascule qui s'avère indispensable pour former une majorité. Dans ce groupe ont été classés 33% des sondés. Ces gens n'ont pas d'opinion tranchée par rapport à la politique climatique. Leur avis dépend fortement des mesures qui leur sont soumises.

«Une occasion manquée». Votations : un non «clair» pour le fonds climat

«Une occasion manquée»Votations : un non «clair» pour le fonds climat

Pour ces indécis, le facteur décisif est celui du rapport entre les coûts et les bénéfices. Les aspects financiers et les limitations à la liberté individuelle sont prépondérants dans leurs choix. Ces éléments pèsent plus que l'appartenance partisane, le lieu d'habitation et le niveau socio-économique.

Ce groupe rejette ainsi à 73% l'interdiction des voitures à moteur thermique. Mais si on dit à ces personnes qu'un substitut synthétique à l'essence est possible, l'opposition à l'interdiction des moteurs thermiques chute à 39%.

