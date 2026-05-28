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Genève HUG : un nouveau centre de chirurgie ambulatoire dès le 2 juin

ATS

28.5.2026 - 12:47

Le plus grand centre de chirurgie ambulatoire de Suisse a été inauguré jeudi à Genève. Près de 10'000 patients y sont attendus dès la première année. Fruit d'un partenariat public-privé, le Centre de Chirurgie Ambulatoire de Genève démarrera son activité le 2 juin.

Le nouveau Centre de Chirurgie Ambulatoire de Genève, situé sur le plateau de Champel, débutera ses activités dès mardi 2 juin.
Le nouveau Centre de Chirurgie Ambulatoire de Genève, situé sur le plateau de Champel, débutera ses activités dès mardi 2 juin.
ATS

Keystone-SDA

28.05.2026, 12:47

28.05.2026, 13:00

Ce projet rassemble les compétences des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et du Groupe Hirslanden. Il permet de concrétiser «ce fameux virage vers l'ambulatoire», a relevé jeudi Juliette Lemaignen, directrice du CCAG. L'un des enjeux du nouveau centre est «d'organiser les flux», a-t-elle ajouté.

Selon les deux entités, la chirurgie ambulatoire est une question de volume. Les flux doivent ainsi être maîtrisés pour disposer d'une masse critique permettant d'optimiser l'utilisation d'une infrastructure. Ce centre est appelé à devenir un modèle ailleurs en Suisse pour le Groupe Hirslanden.

Le CCAG est installé dans un nouveau bâtiment entre les HUG et la Clinique de La Colline (Hirslanden). Il occupe un étage de 2800 m2 et accueillera toutes les spécialités se pratiquant en ambulatoire.

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