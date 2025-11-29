  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Pour ses 750 ans La cathédrale de Lausanne se pare d'un nouvel éclairage extérieur

ATS

29.11.2025 - 18:43

Le dispositif, inauguré samedi, propose des ambiances lumineuses évolutives, avant une extinction au coeur de la nuit.

A l'occasion de ses 750 ans, la cathédrale de Lausanne se pare d'un nouvel éclairage extérieur qui propose des ambiances lumineuses évolutives, avant une extinction au coeur de la nuit.
A l'occasion de ses 750 ans, la cathédrale de Lausanne se pare d'un nouvel éclairage extérieur qui propose des ambiances lumineuses évolutives, avant une extinction au coeur de la nuit.
ATS

Keystone-SDA

29.11.2025, 18:43

29.11.2025, 18:55

Le nouvel éclairage met en valeur l'architecture de l'édifice moyenâgeux tout en respectant la biodiversité nocturne. Il permet de réduire la consommation électrique de plus de 60%.

Les ambiances lumineuses varient au fil des heures, allant d'une nuance ambrée en début de soirée à un blanc chaud plus intense avant une extinction au coeur de la nuit, détaille un communiqué. Les galeries du beffroi et de la tour-lanterne sont désormais sublimées par une tonalité plus chaleureuse, qui met en valeur la rose, le portail peint et le portail Montfalcon, qui entoure l'entrée.

«Lieu de vie». Lausanne fête les 750 ans de sa cathédrale

«Lieu de vie»Lausanne fête les 750 ans de sa cathédrale

L'inauguration officielle, réalisée dans le cadre de Bô Noël, a permis au public de découvrir le nouveau dispositif, qui a exceptionnellement tourné en boucle durant la soirée. Ce spectacle s'accompagnait d'un récit spécialement écrit pour l'occasion par Blaise Hofmann. Ce texte a été lu par la comédienne Fiamma Camesi et mis en valeur par les notes du guitariste Stéphane Blok.

Les plus lus

Un homme casse un œuf sur la tête de Jordan Bardella lors d’une séance de dédicace
Granit Xhaka et Sunderland renversants, match fou pour City
Agression à Birsfelden : un jeune homme poignardé et grièvement blessé
Sion accroché au Tessin et toujours sevré de victoire
Une influenceuse autrichienne disparue retrouvée morte
Le Swiss Loto fait deux nouveaux millionnaires