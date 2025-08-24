Un premier foyer de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) a été détecté dans l'Ain. Les bovins de l'élevage contaminé devront être abattus, a indiqué dimanche la préfecture de ce département.

Un premier foyer de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) a été détecté dans l'Ain (photo prétexte). ATS

Keystone-SDA ATS

Cette maladie virale et contagieuse a entraîné l'abattage de centaines de bovins en Savoie et Haute-Savoie cet été.

Ce nouveau foyer de DNC a été confirmé samedi «au sein d'une estive dans l'est du département». L'Ain est situé aux portes de Genève. Il s'agit du premier cas de DNC dans l'Ain depuis la détection du premier foyer en Savoie le 29 juin 2025, souligne la préfecture dans un communiqué.

L'ensemble des bovins appartenant au foyer contaminé devront être abattus «dans les prochains jours», précise-t-elle. Afin d'éviter la propagation de la maladie à d'autres animaux, la préfète a pris des «mesures immédiates, en particulier le renforcement de la surveillance et de l'interdiction des mouvements des bovins présents dans l'alpage».

Un accompagnement humain et psychologique est mis en place en lien avec la chambre d'agriculture pour les éleveurs touchés par le dépeuplement, qui seront indemnisés financièrement par l'État.

Premier cas fin juin

Le premier cas de DNC a été détecté le 29 juin en Savoie, avant que cette maladie non transmissible aux humains ne se propage rapidement. Mi-août, 74 foyers avaient été recensés, répartis dans 39 élevages, selon un communiqué du ministère.

Pour stopper la propagation de la maladie, transmise via des insectes piqueurs, l'État a lancé le 18 juillet une vaste campagne de vaccination concernant 310'000 bovins dans les deux départements savoyards ainsi que dans les départements limitrophes de l'Ain et de l'Isère.

Pas de cas en Suisse

A l'heure actuelle, aucun cas n'a été détecté en Suisse. L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) a annoncé la vaccination obligatoire des bovins dans le canton de Genève, la région voisine de Terre Sainte (VD) et les régions valaisannes de Champéry, Finhaut et Ferret.

Le but est d'établir une barrière immunitaire autour des foyers détectés en France voisine. Dans la zone de surveillance, plusieurs mesures supplémentaires s’appliquent, comme l’interdiction de tout déplacement de bovins. En Valais, des restrictions ont été imposées pour les retours d'estivage dans les régions concernées. La maladie ne présente aucun risque pour la santé humaine.