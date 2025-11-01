  1. Clients Privés
«Saint or Sinner» Un Trump crucifié exposé dans le centre-ville de Bâle

ATS

1.11.2025 - 11:01

Dans un passage du centre-ville à Bâle, on peut voir une réplique de Donald Trump sur une croix. La galerie Gleis 4 souhaitait d’abord présenter l’œuvre près de la gare, mais a finalement cherché un autre emplacement pour des raisons de sécurité.

Un Trump crucifié exposé dans le centre-ville de Bâle
Un Trump crucifié exposé dans le centre-ville de Bâle - Gallery. L’œuvre d’art "Saint or Sinner" de Mason Storm est visible dans une antenne bâloise de la galerie zougoise Gleis 4.

L’œuvre d’art "Saint or Sinner" de Mason Storm est visible dans une antenne bâloise de la galerie zougoise Gleis 4.

Photo: ATS

Un Trump crucifié exposé dans le centre-ville de Bâle - Gallery. L’artiste Mason Storm a attaché Donald Trump, en détenu, sur une croix.

L’artiste Mason Storm a attaché Donald Trump, en détenu, sur une croix.

Photo: ATS

Un Trump crucifié exposé dans le centre-ville de Bâle
Un Trump crucifié exposé dans le centre-ville de Bâle - Gallery. L’œuvre d’art "Saint or Sinner" de Mason Storm est visible dans une antenne bâloise de la galerie zougoise Gleis 4.

L’œuvre d’art "Saint or Sinner" de Mason Storm est visible dans une antenne bâloise de la galerie zougoise Gleis 4.

Photo: ATS

Un Trump crucifié exposé dans le centre-ville de Bâle - Gallery. L’artiste Mason Storm a attaché Donald Trump, en détenu, sur une croix.

L’artiste Mason Storm a attaché Donald Trump, en détenu, sur une croix.

Photo: ATS

Keystone-SDA

01.11.2025, 11:01

01.11.2025, 11:05

La sculpture de l’artiste britannique Mason Storm, intitulée «Saint or Sinner» (Saint ou Pécheur), représente l’actuel président des États-Unis vêtu d’une combinaison de détenu orange. Il est attaché à une croix blanche, qui évoque à la fois une table d’exécution par injection létale et la crucifixion d’un saint.

Initialement, la galerie, basée à Zoug, souhaitait exposer l’œuvre dans ses locaux à la gare CFF de Bâle. Elle a renoncé en raison des risques liés à la foule. Elle a donc trouvé un nouveau lieu dans l’espace d’exposition Basler Kunstmeile, situé dans un passage piéton du centre-ville de Bâle.

La sculpture y est visible dès samedi, et ce pour deux semaines.

