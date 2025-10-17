A la fin du 19e siècle, lors d'une vaste restauration de la rose de la cathédrale de Lausanne, le maître-verrier bâlois Edouard Hosch a retiré quelque 2200 fragments de verres peints datant du 13e siècle. Il en a sélectionné quelques dizaines pour composer un nouvel ensemble. Ce vitrail est à découvrir dans l'entrée du Musée historique en cette année du 750e anniversaire de la cathédrale.

Le vitrail composé de fragments du 13e siècle est à découvrir dans l'entrée du Musée historique de Lausanne. ATS

Keystone-SDA ATS

Entre 1891 et 1899, la rosace, chef-d'oeuvre de l'art du Moyen Age occidental, a fait l'objet d'une minutieuse restauration. «C'était une grande entreprise, sur un temps long. Au cours des siècles, des parties avaient été abimées ou manquaient», raconte à Keystone-ATS Laurent Golay, directeur du Musée historique de Lausanne (MHL).

Edouard Hosch a enlevé des fragments très dégradés ou dont il pensait qu'ils ne faisaient pas partie de la composition originale de la rose. Ces éléments provenaient directement de la rose ou d'autres vitraux de la cathédrale datant également du 13e siècle.

Parmi ces pièces, Edouard Hosch a fait une sélection qui a abouti au vitrail désormais exposé au MHL. De cet ensemble coloré ressortent différents éléments décoratifs, un visage masculin barbu et un corps. «C'est assez disparate», reconnaît le directeur du MHL.

Un collectionneur bâlois en a fait don au musée en début d'année. Une bonne nouvelle pour le MHL en cette année du 750e anniversaire de la consécration de la cathédrale (1275-2025). La pièce d'environ 45 centimètres sur 30 est visible dans une vitrine du hall d'entrée du musée «en tous cas jusqu'à la fin de l'année».