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Lecture Un week-end d'animations dans les bibliothèques vaudoises

ATS

23.3.2026 - 14:31

La cinquième édition du BiblioWeekend se tient de vendredi à dimanche, avec plus de 730 événements dans toute la Suisse. Dans le canton de Vaud, 38 bibliothèques participent à l'événement et proposent près de 70 activités.

Plus de 380 bibliothèques de toute la Suisse participent à ce week-end festif (image d'illustration).
Plus de 380 bibliothèques de toute la Suisse participent à ce week-end festif (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

23.03.2026, 14:31

23.03.2026, 14:32

La bibliothèque de Prilly organise une initiation au jeu de rôle et aux échecs. Un tournoi de jeux vidéo est prévu à Gland et un blind test musical à la médiathèque d'Aigle. Ailleurs, des spectacles, des ateliers, des jeux d'enquête et des conférences sont au programme.

Cet événement festif, organisé par Bibliosuisse en collaboration avec les associations cantonales, vise à sensibiliser la population et les autorités politiques à l'importance des bibliothèques, selon un communiqué. Il est une invitation à découvrir les bibliothèques autour de chez soi, à éveiller sa curiosité et à créer du lien.

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