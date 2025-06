Les Design Days reviennent du 12 au 15 juin à Lausanne pour une 16e édition sur le site de la Rasude. Design de collection ou industriel, créations de mobilier sur mesure, accessoires pour la maison, arts de la table, graphisme, papeterie artisanale, vases textiles et autres lampes-fleurs: il y en aura pour tous les goûts.

Le design sera à l'honneur à Lausanne du 12 au 15 juin (photo d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

La question de la durabilité sera notamment au coeur de cette édition 2025 avec une nouvelle génération de designers privilégiant des matériaux locaux ou recyclés. C'est le cas par exemple de Cristina Nezel, dont les vases sont confectionnés à partir de textiles récupérés, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Ils citent aussi le studio Puzz'le Design, dont la production mise sur les circuits courts, ou les sièges colorés du fabricant suisse Girsberger, lesquels sont composés à plus de 90 % de matériaux recyclés.

Une attention particulière sera aussi portée au savoir-faire, particulièrement dans le domaine du bois. Les organisateurs mentionnent les fauteuils à bascule en chêne suisse du Genevois Olivier Veuthey, les agencements sur mesure de l'Atelier M12 ou les meubles en bois local de Fabien Roy.

«Lampes mythiques»

Parmi les autres temps forts, Galerie NOV mettra à l'honneur le verre avec une exposition réunissant plusieurs designers suisses ayant collaboré avec Nouvel, une maison d'art verrier basée au Mexique. Le designer biennois Dimitri Bähler présentera ses créations phares: lampes en papier froissé, vaisselle en porcelaine immaculée, tables en faïence texturée.

Les organisateurs relèvent encore la présence du tapissier et éditeur d'art lausannois Vladimir Boson. Ce dernier présentera «une sélection de lampes mythiques, créées par Mike Bliss en 1984, les iconiques Flower Lights», poursuit le communiqué.

Les Design Days s'adressent autant aux professionnels qu'aux amateurs. L'événement, le plus grand du genre en Suisse romande, dit vouloir «explorer les multiples dimensions de la création contemporaine et affirmer le rôle du design comme discipline culturelle, intellectuelle et engagée».