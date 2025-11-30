  1. Clients Privés
Beaulieu Une 31e édition de la Bourse aux armes à Lausanne

ATS

30.11.2025 - 10:20

Lausanne accueille la 31e édition de la Bourse internationale aux armes du 5 au 7 décembre. Plus de 100 exposants venus de Suisse et d'ailleurs présenteront à Beaulieu des collections d'armes modernes ou anciennes.

L'événement s'adresse aux passionnés d'armes, d'histoire militaire et de tir sportif (archives).
L'événement s'adresse aux passionnés d'armes, d'histoire militaire et de tir sportif (archives).
ATS

Keystone-SDA

30.11.2025, 10:20

30.11.2025, 10:30

L'événement, qui avait attiré près de 7300 visiteurs l'an dernier, s'adresse aux amateurs de tir, de chasse et d'artefacts militaires, qu'ils soient collectionneurs ou simples curieux, indiquent les organisateurs dans leur communiqué.

Des animations et démonstrations marqueront cette édition, à l'image d'un stand de tir à dix mètres, aussi bien à la carabine qu'au pistolet. Une exposition de l'artiste-sculpteur français Jean Octobon est aussi annoncée. Côté restauration, un restaurant de 300 places, deux bars et divers stands gourmands attendent les visiteurs.

