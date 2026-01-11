A l'occasion du centenaire de la naissance de Michel Butor (1926-2026), la commune de Chêne-Bougeries propose dès mercredi et jusqu'au 27 février une exposition consacrée à l'écrivain français qui fut longtemps professeur à l'Université de Genève. Elle permettra de découvrir à l'Espace Vallon des livres d'artistes, des poèmes manuscrits et des oeuvres d'artistes ayant travaillé avec Michel Butor.

Chêne-Bougeries célébrera le centenaire de la naissance de Michel Butor, romancier et ancien professeur de la faculté des lettres de l'Universite de Genève, par une exposition et une soirée spéciale (archives)- ATS

Keystone-SDA ATS

En collaboration avec Editart Genève, la commune de Chêne-Bougeries se joint aux multiples événements qui auront lieu en l'honneur de l'écrivain français, annonce-t-elle dans un communiqué.

Pour célébrer ce centenaire, diverses manifestations auront en effet lieu à Paris, Nice et sa région, Toulon, Alpes de Haute-Provence, Hauts de France, Normandie, Bretagne, Lucinges–Archipel Butor, Haute-Savoie, Genève (Fondation Bodmer, Université de Genève), Bruxelles et New York.

A Chêne-Bougeries, une soirée spéciale est également prévue le 13 février à la Salle J.-J. Gautier à Chêne-Bougeries. Une conférence de Nathalie Piégay, professeure de littérature française à l'Université de Genève précédera un concert de jazz «Duke Fantasy» par le pianiste Stéphan Oliva. L'entrée aux deux événements est gratuite.

Rencontre entre écrivain et artistes

Michel Butor était une figure majeure du nouveau roman. Il s'est fait connaître du grand public avec «La Modification», ouvrage couronné du Prix Renaudot en 1957. En 2013, il a reçu le Grand prix de littérature de l'Académie française pour l'ensemble de son oeuvre.

Une part de l'oeuvre de ce grand personnage de l'univers littéraire, romancier, poète, critique d'art et grand voyageur, mais toujours resté bienveillant et simple, longtemps professeur de littérature française à l'Université de Genève, est consacrée à de très nombreux livres d'artistes, résultant de la rencontre entre ses textes et la réalisation originale d'un artiste.

Ces ouvrages peuvent revêtir plusieurs formes, celle d'un livre illustré sur du beau papier avec un tirage à peu d'exemplaires, celle d'un livre-objet, celle d'un livre à tirage unique, à deux ou trois exemplaires, réalisés de manière artisanale et avec différentes possibilités d'impression, précise le communiqué.