«Welcome to your future» Une exposition donne «une visage et une voix» aux centenaires

ATS

17.10.2025 - 16:38

L'exposition «Welcome to your future – centenaires de Suisse» présente treize portraits de Suisses âgés de 100 ans ou plus, au Parc des Bastions à Genève. Leurs récits de vie, à découvrir jusqu'au 13 novembre, présentent «un regard nuancé» sur la vie à un âge si avancé.

La nouvelle exposition "Welcome to your future - centenaires de Suisse" présente treize portraits à découvrir au Parc des Bastions à Genève, jusqu'au 13 novembre (image d'illustration).
La nouvelle exposition "Welcome to your future - centenaires de Suisse" présente treize portraits à découvrir au Parc des Bastions à Genève, jusqu'au 13 novembre (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

17.10.2025, 16:38

17.10.2025, 16:41

D'après leurs témoignages, la force psychologique, l'optimisme, le sentiment d'utilité et la qualité des relations sociales seraient les dimensions essentielles du bien-être cet âge, explique le Département de la cohésion sociale et de la solidarité dans un communiqué. Ces récits soulignent aussi les «défis de vie» auxquels ils ont dû faire face et leurs différentes stratégies d'adaptations.

L'exposition est issue de l'étude SWISS100, qui a permis d'identifier les caractéristiques, défis et besoins spécifiques des centenaires en Suisse. Daniela Jopp, professeure associée à l'Institut de psychologie de l'Université de Lausanne, a dirigé cette étude. Elle regrette l'invisibilisation des aînés et affirme que cette exposition vise à «leur donner un visage et une voix».

La Suisse compte 2200 centenaires, selon le communiqué. Il indique que ce nombre a doublé tous les dix ans depuis 1950. Genève, première étape de l'exposition, est parmi les villes de Suisse dont le taux de centenaires est le plus élevé.

