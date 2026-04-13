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Sciences Une exposition sur les centenaires à l'Université de Genève

ATS

13.4.2026 - 16:26

Une exposition se penche sur le quotidien des centenaires, de plus en plus nombreux. Dès vendredi et jusqu'au 30 mai, l'Université de Genève (UNIGE) dévoile une vingtaine de témoignages de ces personnes mais aussi les résultats du projet de recherche SWISS100.

Le public pourra se frotter aux centenaires à l'Université de Genève (UNIGE) pour une exposition (archives).
Le public pourra se frotter aux centenaires à l'Université de Genève (UNIGE) pour une exposition (archives).
ATS

Keystone-SDA

13.04.2026, 16:26

13.04.2026, 16:28

Images, récits et données scientifiques vont cohabiter, a-t-elle dit lundi. La santé, la qualité de vie ou encore les relations sociales seront notamment abordées.

Des conférences sur les effets de la longévité, le vieillissement et les soins à domicile des personnes âgées accompagneront ce dispositif.

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