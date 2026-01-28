  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Saunas Une nouvelle Banquise en face du Jet d'eau de Genève

ATS

28.1.2026 - 14:53

La Banquise a ouvert ses portes avec davantage de saunas jusqu'au 12 avril pour la quatrième année consécutive en face du Jet d'eau à Genève. «Très prisée du public», cette animation permet de vivifier les quais pendant l'hiver, a affirmé mercredi la conseillère administrative de la Ville de Genève Marie Barbey-Chappuis.

La Banquise près du Jet d'eau à Genève offre notamment deux salles de repos aux utilisateurs.
La Banquise près du Jet d'eau à Genève offre notamment deux salles de repos aux utilisateurs.
ATS

Keystone-SDA

28.01.2026, 14:53

28.01.2026, 14:57

Innovation, les saunas seront entièrement vitrés, avec une vue imprenable sur le Jet d'eau. Pour répondre à la demande, cette partie a été agrandie.

Quatre saunas ont été prévus, contre trois l'année dernière. Alors que quatre personnes pouvaient être accueillies dans chacun d'entre eux auparavant, le seuil est porté à huit cette année.

La buvette a été étendue. Le «mat curling», du curling sur piste synthétique, est également reconduit. Des douches d'eau froide, deux salles de repos et des cabines sont également de la partie, dit encore la Ville de Genève.

Les plus lus

«Dans les rues de New York, on entend des cris comme: 'Hitler avait raison!'»
Faut-il craindre une propagation du virus mortel Nipah?
«Il joue avec le feu» – Trump attaque le maire de Minneapolis
9 patients sont toujours en réanimation en France
Alexis Pinturault désabusé : «On ne sait pas sur quel pied danser»
Fin de carrière aux soins intensifs pour un pilier du XV de France