La traditionnelle Nuit des chauves-souris genevoise aura lieu vendredi 29 août dès 18h00 dans le Parc des Evaux à Onex (GE). Ce rendez-vous, qui rassemble des passionnés et des experts, permet de mieux comprendre le rôle essentiel de ces mammifères dans l'équilibre des écosystèmes.

La Nuit des chauves-souris aura lieu le vendredi 29 août dans le parc des Evaux. La Suisse compte trente espèces de chauves-souris, dont le Petit Rhinolophe (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Au programme de cette 29e édition de la Nuit des chauves-souris: des conférences, des stands notamment pour tout savoir sur l'écholocalisation, des ateliers pour les plus petits et des balades acoustiques. L'objectif est de sensibiliser le public à l'importance de la protection des chauves-souris.

En Suisse, ces mammifères permettent de réguler les populations d'insectes. Dans d'autres régions du monde, elles pollinisent certaines plantes et disséminent des graines. Mais les chauves-souris restent menacées par la pollution lumineuse, la perte de leur habitat ou encore l'utilisation de pesticides.

Trente espèces de chauves-souris sont répertoriées en Suisse. Leur faible taux de reproduction les rend particulièrement vulnérables. Elles ont toutefois une longévité exceptionnelle en regard de leur taille, puisqu'elles peuvent vivre plus de 30 ans.

La Nuit des chauves-souris est un événement international qui existe depuis 1997. Elle représente l'un des plus importants événements naturalistes de Suisse et se déroule chaque année dans une trentaine de pays d'Europe.