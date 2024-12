Dans cette image tirée d'une vidéo non datée publiée sur YouTube, le journaliste indépendant américain Austin Tice, qui travaillait pour des organes de presse américains en Syrie jusqu'à sa disparition en août 2012, prie en arabe et en anglais alors qu'il a les yeux bandés en présence d'hommes armés. L'Associated Press n'a pas pu confirmer de manière indépendante l'origine ou le contenu du clip, mais la famille Tice a publié une déclaration à plusieurs médias confirmant qu'il s'agissait bien de leur fils dans la vidéo. Bien que la vidéo montre un groupe de ravisseurs habillés et se comportant comme des extrémistes islamiques, elle n'a pas la forme habituelle des vidéos djihadistes. Des rapports antérieurs ont indiqué que M. Tice était détenu par le gouvernement syrien. (Photo AP)

Photo: KEYSTONE