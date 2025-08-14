La chaleur annoncée ces prochains jours ne devrait pas perturber la rentrée scolaire lundi des élèves genevois. Le Département de l'instruction publique (DIP), qui s'attend à la désactivation probable ce week-end du dispositif prévu en cas de canicule, ne prévoit pas de libérer des élèves.

La rentrée scolaire devrait être normale à Genève malgré les fortes chaleurs (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

«Il ne devrait pas y avoir de levée de l'obligation de se rendre à l'école pour les classes de 1P et 2P, cette mesure entrant en vigueur uniquement lors de la phase d'activation du dispositif», indique jeudi le DIP dans un communiqué. Les mesures de protection contre les fortes chaleurs sont toutefois rappelées aux directions d'établissement scolaire, qui préparent actuellement la rentrée.

Parmi les recommandations, figurent des mesures visant à rafraîchir les locaux, adapter le rythme des activités, favoriser l’hydratation durant ces journées chaudes et privilégier les espaces les plus frais. Si le service du médecin cantonal devait maintenir l'activation du plan «fortes chaleurs» pour le début de la semaine prochaine, les parents des élèves seraient informés le jour même.