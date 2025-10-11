  1. Clients Privés
Genève Une semaine d'éveil musical pour les plus petits

ATS

11.10.2025 - 11:02

La Ville de Genève organise à partir de dimanche une semaine d'éveil culturel pour les plus petits, sous le signe de la musique. Pendant huit jours, toute une série d'activités gratuite sont proposées au Grand Théâtre, à la Maison de la Créativité, dans les musées et les bibliothèques.

La Ville de Genève propose une semaine d'éveil musical pour les tout-petits, du 12 au 19 octobre (image d'illustration).
La Ville de Genève propose une semaine d'éveil musical pour les tout-petits, du 12 au 19 octobre (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

11.10.2025, 11:02

11.10.2025, 11:03

Il s'agit d'ateliers parent-enfant, d'expériences sensorielles, de petits concerts, de parcours musicaux, d'initiations aux instruments et des spectacles. Parmi les partenaires de cette manifestation figurent l'Orchestre de Chambre de Genève, le Conservatoire populaire, la Bulle d'Air et l'Institut Jaques-Dalcroze.

«En offrant aux tout-petits des expériences artistiques dès la naissance, nous semons les graines de la sensibilité, de la curiosité et du lien. La culture est un bien commun qui se cultive dès le berceau», se réjouit Joëlle Bertossa, la conseillère administrative de la Ville de Genève chargée de la culture, citée dans un communiqué.

A noter aussi, une conférence-concert donnée mardi 14 octobre à 18h30 à UniDufour par Emmanuel Bigand, neuroscientifique et musicien. Accompagné de son groupe, il montrera le pouvoir de la stimulation de la musique sur le cerveau en revisitant les tubes pop-rock des années 1960 à aujourd'hui.

www.geneve.ch/public/enfants-famille/semaine-eveil-culturel

