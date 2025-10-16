Le Musée d'art et d'histoire (MAH) de Genève accueille une installation inédite de l'artiste allemand Hans-Walter Müller, pionnier des structures gonflables. «TonUtopie», une sphère de 18 mètres de diamètre, qui a pris place dans la cour intérieure de l'institution, est à découvrir dès vendredi, jusqu'à l'été prochain.

La sphère gonflable d'Hans-Walter Müller, artiste allemand pionnier de ce type de structure, a envahi la cour du MAH de Genève. sda

Keystone-SDA ATS

«Cette construction est basée sur la mécanique des fluides: on multiplie les forces et on les redistribue», a expliqué jeudi l'artiste. A 89 ans, Hans-Walter Müller est toujours passionné de structures gonflables. «J'ai gardé mon âme d'enfant», a ajouté l'artiste, qui vit depuis 54 ans dans une telle structure installée au sud de Paris.

Conçue spécifiquement pour le MAH, cette sphère dotée d'excroissances rondes et pointues a nécessité une année de travail. L'extérieur de la structure est en PVC renforcé, soudé à haute fréquence, alors que l'intérieur est doté de tissus. Cette enveloppe de 1,2 tonne se gonfle en une demi-heure à l'aide de deux ventilateurs. Elle peut contenir jusqu'à 3500 m3 d'air.

Multiples structures

Monumentale mais aussi aérienne, cette sphère prend tout l'espace de la cour intérieure en englobant «La Passerelle», une oeuvre de Vincent Lamouroux en place depuis 2024. La souplesse de ce globe dialogue ainsi avec la rigidité de la passerelle, opposant l'architecture traditionnelle, fondée sur la construction gravitaire, à la dynamique des fluides.

Le public peut pénétrer à l'intérieur de la sphère pour une expérience sensorielle originale. Une fois passé le sas d'entrée qui décoiffe, le calme se fait immédiatement ressentir. On s'y sent littéralement comme dans une bulle. Des sièges inclinés permettent de se poser pour s'imprégner de cette atmosphère un peu étrange. Le MAH compte notamment y organiser des petits concerts.

Hans-Walter Müller est exposé pour la première fois à Genève. Cet architecte de formation, qui a aussi été prestidigitateur, a consacré sa vie aux structures gonflables. Dès les années 1960, il a créé des installations pour différents usages: des théâtres, des centres pour réfugiés, des ateliers ou des décors. Parmi ses oeuvres phares, figure «L'église gonflable» (1969), conçue pour accueillir 200 personnes.

A titre expérimental

En accueillant «TonUtopie», le MAH s'inscrit déjà dans le nouveau concept curatorial qui vise à habiter le musée autrement. Le directeur de l'institution, Marc-Olivier Wahler, a dévoilé les contours de ce dispositif qui sera mis en place à titre expérimental jusqu'à la fermeture du MAH pour travaux, soit d'ici environ cinq ans. Si le projet de rénovation du MAH obtient l'aval du Conseil municipal, le chantier pourrait en effet débuter en 2030.

Le MAH ne se visitera plus comme un parcours figé. Les salles n'auront plus d'usage unique, insiste M. Wahler. Les oeuvres seront aussi présentées avec une plongée dans l'esprit de leur époque, faisant intervenir des éclairages qui vont au-delà de l'histoire de l'art.

Cartes blanches

Le MAH mettra également en valeur les expositions qui ont donné carte blanche ces dernières années à des artistes pour faire vivre ses collections. Le public pourra ainsi retrouver la carte blanche d'Ugo Rondinone, qui avait associé des gravures d'Adam et Eve à des horloges et à un tic-tac amplifié du temps.

A noter que la prochaine carte blanche sera octroyée au plasticien genevois John M Armleder. Le public pourra découvrir sa façon unique d'appréhender les collections dès janvier 2026.