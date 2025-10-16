  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«TonUtopie» Une sphère gonflable géante posée dans la cour du MAH de Genève

ATS

16.10.2025 - 14:47

Le Musée d'art et d'histoire (MAH) de Genève accueille une installation inédite de l'artiste allemand Hans-Walter Müller, pionnier des structures gonflables. «TonUtopie», une sphère de 18 mètres de diamètre, qui a pris place dans la cour intérieure de l'institution, est à découvrir dès vendredi, jusqu'à l'été prochain.

La sphère gonflable d'Hans-Walter Müller, artiste allemand pionnier de ce type de structure, a envahi la cour du MAH de Genève.
La sphère gonflable d'Hans-Walter Müller, artiste allemand pionnier de ce type de structure, a envahi la cour du MAH de Genève.
sda

Keystone-SDA

16.10.2025, 14:47

«Cette construction est basée sur la mécanique des fluides: on multiplie les forces et on les redistribue», a expliqué jeudi l'artiste. A 89 ans, Hans-Walter Müller est toujours passionné de structures gonflables. «J'ai gardé mon âme d'enfant», a ajouté l'artiste, qui vit depuis 54 ans dans une telle structure installée au sud de Paris.

Conçue spécifiquement pour le MAH, cette sphère dotée d'excroissances rondes et pointues a nécessité une année de travail. L'extérieur de la structure est en PVC renforcé, soudé à haute fréquence, alors que l'intérieur est doté de tissus. Cette enveloppe de 1,2 tonne se gonfle en une demi-heure à l'aide de deux ventilateurs. Elle peut contenir jusqu'à 3500 m3 d'air.

Multiples structures

Monumentale mais aussi aérienne, cette sphère prend tout l'espace de la cour intérieure en englobant «La Passerelle», une oeuvre de Vincent Lamouroux en place depuis 2024. La souplesse de ce globe dialogue ainsi avec la rigidité de la passerelle, opposant l'architecture traditionnelle, fondée sur la construction gravitaire, à la dynamique des fluides.

Le public peut pénétrer à l'intérieur de la sphère pour une expérience sensorielle originale. Une fois passé le sas d'entrée qui décoiffe, le calme se fait immédiatement ressentir. On s'y sent littéralement comme dans une bulle. Des sièges inclinés permettent de se poser pour s'imprégner de cette atmosphère un peu étrange. Le MAH compte notamment y organiser des petits concerts.

Hans-Walter Müller est exposé pour la première fois à Genève. Cet architecte de formation, qui a aussi été prestidigitateur, a consacré sa vie aux structures gonflables. Dès les années 1960, il a créé des installations pour différents usages: des théâtres, des centres pour réfugiés, des ateliers ou des décors. Parmi ses oeuvres phares, figure «L'église gonflable» (1969), conçue pour accueillir 200 personnes.

A titre expérimental

En accueillant «TonUtopie», le MAH s'inscrit déjà dans le nouveau concept curatorial qui vise à habiter le musée autrement. Le directeur de l'institution, Marc-Olivier Wahler, a dévoilé les contours de ce dispositif qui sera mis en place à titre expérimental jusqu'à la fermeture du MAH pour travaux, soit d'ici environ cinq ans. Si le projet de rénovation du MAH obtient l'aval du Conseil municipal, le chantier pourrait en effet débuter en 2030.

Le MAH ne se visitera plus comme un parcours figé. Les salles n'auront plus d'usage unique, insiste M. Wahler. Les oeuvres seront aussi présentées avec une plongée dans l'esprit de leur époque, faisant intervenir des éclairages qui vont au-delà de l'histoire de l'art.

Cartes blanches

Le MAH mettra également en valeur les expositions qui ont donné carte blanche ces dernières années à des artistes pour faire vivre ses collections. Le public pourra ainsi retrouver la carte blanche d'Ugo Rondinone, qui avait associé des gravures d'Adam et Eve à des horloges et à un tic-tac amplifié du temps.

A noter que la prochaine carte blanche sera octroyée au plasticien genevois John M Armleder. Le public pourra découvrir sa façon unique d'appréhender les collections dès janvier 2026.

Les plus lus

Cette proche alliée de Trump le poignarde dans le dos!
Il se crashe contre un arbre à 149 km/h - Au tribunal, il se justifie comme il peut
Un politicien neuchâtelois dans l’oeil du cyclone !
La cause du décès de Diane Keaton a été révélée
Une juge bloque les licenciements de l'administration Trump
Nick Kyrgios enfonce le clou : «Cette histoire pue à plein nez»