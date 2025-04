L’idée est née durant la pandémie de Covid-19. L’Abobo, sorte de Magic Pass culturel valaisan, entamera, le 3 juin, sa quatrième année d'existence. L’offre se veut un complément à l’AG culturel réservé aux moins de 26 ans.

Le Theatre du Crochetan est l'un des 53 partenaires de l'Abobo (photo d'archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Jusqu’ici, l’Abobo suivait la temporalité d’une saison culturelle. Quelque 80 à 90% des abonnements étaient ainsi vendus en juin. Désormais, la durée de l’offre sera de 12 mois, quel que soit le jour d’achat. Son prix ne fluctuera donc plus entre 365 et 750 francs, selon le moment de l’année, mais sera fixé à 465 francs, y compris le trajet en train jusqu'au lieu du spectacle choisi.

«Nous avons fixé ce tarif en tenant compte du fait qu'on ne touche plus de fonds Covid de la Confédération (ndlr: 400'000 francs avaient été alloués sur 3 ans) et de notre volonté d’augmenter le taux de rétribution à nos salles partenaires, soit plus que les 50% actuels», précise le président de la coopérative de l’Abobo, Lorenzo Malaguerra. Le Canton, lui, continuera d’investir 30'000 francs annuellement dans ce projet.

Le public voyage davantage

«Le public de l’Abobo est essentiellement lié aux pièces de théâtre. Il nous faut désormais mieux communiquer sur les concerts de musiques classique ou actuelles», poursuit le directeur du Théâtre du Crochetan de Monthey.

«Si l’on tire un bilan des trois premières saisons, l’Abobo a permis de renforcer la fréquentation des lieux culturels, jusqu’à 20 à 30%», révèle Lorenzo Malaguerra. «Ce sésame a permis de fédérer les lieux autour d'un projet et de développer les liens entre le Haut-Valais et le Valais romand. Le public voyage davantage dans le canton, intéressé à découvrir de nouveaux lieux et spectacles.

Création d’un mini-Abobo

Cinquante-trois lieux culturels, dont environ 17% situés dans la partie germanophone du canton, font partie de l’offre. «D’autres lieux nous ont contactés, intéressés à l’intégrer», révèle Sara Mi-Song Bürer, la directrice de Culture Valais. L’option cinéma à 99 francs va, elle, perdurer, mais sans les salles germanophones. Au total, l’Abobo regroupe près de 800 événements annuels.

Cette année, un mini-Abobo voit également le jour. Il permettra de se rendre à cinq événements pour 199 francs. «C’est une offre idéale pour les touristes ou les résidants secondaires», conclut Sara Mi-Song Bürer.