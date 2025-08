La saison culturelle 2025-2026 de Vernier (GE) sera la dernière à se déployer à la Salle du Lignon avant son transfert dans le nouveau bâtiment Concorde Espace Culture, dès la rentrée 2026. A l'affiche de cette ultime programmation au Lignon: 27 propositions pluridisciplinaires, où la musique prime.

La chanteuse et comédienne française Agnès Jaoui se produira le samedi 31 janvier 2026 à la salle du Lignon accompagnée par l’ensemble vocal Canto Allegre et l’orchestre Carabanchel pour une expérience musicale hors du commun (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

La musique classique ouvrira la saison le 29 août avec «L’Oiseau prophète», une coproduction avec l'Orchestre de Chambre de Genève. Ce spectacle débutera en plein air et s'achèvera à l'intérieur. Suivra le spectacle de danse «Undersang», une déambulation au fil du Rhône pour explorer les corps queers et racisés, dans le cadre de Festival de La Bâtie.

La trame musicale omniprésente de cette saison mettra aussi à l'honneur la chanteuse portugaise de fado Lina_ qui revisitera en avril les poèmes de Luis de Camões. L'actrice et chanteuse française Agnès Jaoui proposera fin janvier son univers intime avec «Dans mon salon».

Le théâtre n'est pas en reste avec notamment «Rouille et Paillettes», «Le Grand Jour» et «Don Quichotte sur les routes de la Manche». Côté humour, le public pourra découvrir Marion Mezadorian avec son «Craquage» ainsi que le ton absurde et décalé de Fanny Ruwet.

Arts urbains

Cette saison culturelle fait aussi la part belle à la danse. Le chorégraphe et danseur Kader Attou, pionnier du hip-hop, présentera «Prélude». La Compagnie suisse Linga offrira un spectacle hypnotique avec Sêma, largement inspiré de la tradition des derviches tourneurs.

Les arts urbains seront aussi à l'honneur. La Compagnie Chute Libre explorera le temps qui passe avec «2048», en partenariat avec le festival Groove'N'Move. Les Lyonnais de la Compagnie Dyptik proposeront un appel à résister avec «Le Grand Bal», dans le cadre de Steps. Les artistes polyvalents belges de Circumstances se joueront quant à eux de l'espace, de l'équilibre et de la verticalité avec Beyond.

Les quartiers de l'OCG

Dès la rentrée 2026, le nouveau centre Concorde Espace Culture sera opérationnel. Ce lieu dédié à la promotion des arts sous toutes leurs formes comprendra des studios de danse et de musique, des ateliers d'arts visuels, une salle de spectacle pouvant accueillir entre 200 et 1000 personnes, des logements pour artistes et étudiants ainsi qu'un hôtel.

Porté par la Fondation pour le développement des arts et de la culture (FODAC), ce centre accueillera aussi les apprentis du CFC danse de toute la Suisse. L'Orchestre de Chambre de Genève (OCG) y prendra aussi ses quartiers.

www.vernier.ch/programmeculturel