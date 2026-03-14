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Vevey La photographie se confronte à l'intelligence artificielle

ATS

14.3.2026 - 11:01

Le Musée suisse de l'appareil photographique à Vevey (VD) interroge dès mercredi et jusqu'au 16 août prochain les liens complémentaires ou contradictoires entre la photographie et l'intelligence artificielle (IA). Sa nouvelle exposition propose une plongée dans les coulisses d'une expérimentation artistique et technologique.

Grand Soleil, 2025, du photographe franco-suisse Mathieu Bernard-Reymond.
Grand Soleil, 2025, du photographe franco-suisse Mathieu Bernard-Reymond.
ATS

Keystone-SDA

14.03.2026, 11:01

14.03.2026, 12:09

Elle s'intitule «Les murmures, une machine à voir, avec et à rebours de l'IA». Sur l'invitation du musée, le photographe et artiste franco-suisse Mathieu Bernard-Reymond questionne les rencontres possibles entre l'acte photographique traditionnel – viser, cadrer, enregistrer – et le potentiel offert par l'IA, pour enrichir cet acte plutôt que le détruire.

«Face à l'émergence de systèmes capables de générer des images à partir de simples descriptions textuelles, les questionnements et les inquiétudes foisonnent sur l'impact de l'IA générative sur la pratique de la photographie», expliquent les responsables du musée dans un communiqué.

Appareil photo unique

«En plaçant le langage au centre de la création des images, sans référence ni lien avec une quelconque scène réelle représentée, l'IA ouvre une nouvelle ère en redéfinissant les conditions mêmes de la création visuelle et artistique», ajoutent-ils.

Pour questionner ces nouveaux défis, Mathieu Bernard-Reymond a conçu un appareil photographique unique, en collaboration avec le studio de design suisse Mouvement Studio et spécialement développé pour le Musée suisse de l'appareil photographique. Cette machine est dotée d'une IA capable d'écouter et de traiter les paroles du photographe au moment de la prise de vue, sans être connectée à internet.

L'expo «interroge ainsi la nature de l'acte créatif à l'ère des technologies génératives: créer 'avec' une machine et son langage, mais aussi 'à rebours' de ses logiques, en détournant et en refusant ses automatismes, dans une démarche critique, ouverte et nuancée», notent encore les responsables de l'institution veveysanne.

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