  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Vevey Une 14e édition pour le Festival du Bout du Monde

ATS

4.10.2025 - 10:50

Rock indépendant, pop, électro et musiques traditionnelles: le Festival du Bout du Monde propose une programmation éclectique pour sa quatorzième édition. De jeudi à samedi prochain, près de dix groupes se relaieront sur la scène du Théâtre de l'Oriental à Vevey (VD), dont les Américains de Giant Sand et le Britannique Matt Elliott.

Le groupe veveysan Moictani, ici au Paléo Festival, sera au rendez-vous de la 14e édition du Festival du Bout du Monde à Vevey (archives).
Le groupe veveysan Moictani, ici au Paléo Festival, sera au rendez-vous de la 14e édition du Festival du Bout du Monde à Vevey (archives).
ATS

Keystone-SDA

04.10.2025, 10:50

04.10.2025, 10:55

En ouverture du festival, le jeudi, place d'abord au collectif veveysan Bleu Lagon Records. Plus de quinze artistes joueront les titres de la compilation «180.0 Bleu Lagon», quatrième opus des compilations collaboratives du label, sorti au printemps 2025, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Vendredi soir, l'Anglais Matt Elliott replongera dans les abîmes de «Drinking Songs», son album culte. Mel D, étoile montante de la scène suisse, tissera avec grâce indie, jazz, soul et folk dans des chansons lumineuses, tendres et engagées, écrivent les responsables.

Le groupe originaire de Tucson, en Arizona, Giant Sand fera un retour entre «rock libre, americana déviant et ballades crépusculaires». La formation d'Howe Gelb célèbrera les 20 ans de son mythique concert à Glastonbury.

Univers arabe et africain

Et pour ancrer cette soirée dans la douceur locale, le groupe veveysan Moictani ouvrira «une brèche sensible, quelque part entre poésie intime et énergie collective».

Samedi, la scène deviendra un espace de résonances multiples, entre grooves envoûtants et élans collectifs, poursuivent les organisateurs. Taraf Syriana proposera un répertoire de musiques traditionnelles syriennes et romani.

L'Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp déploiera, lui, ses douze musiciens sur scène, aux sons du krautrock, du post-punk, de polyrythmies africaines et de choeurs. Rust mêlera musique traditionnelle arabe, électronique et voix puissantes pour «créer un univers hybride, à la croisée des héritages et des réinventions».

A noter encore que les soirées du vendredi et du samedi se termineront avec les DJ sets dans l'Antre du Bout du Monde. Vendredi, Posh Boy électrisera le dance floor avec des tracks inclassables. Samedi, c'est Matt Elliott qui prendra possession des platines.

Les plus lus

L'aéroport de Munich à nouveau fermé après le signalement de drones
Football : un célèbre club français pleure une figure marquante
Israël poursuit ses opérations malgré des appels pour la paix
Visa Trump à 100'000 dollars attaqué devant la justice américaine
Le DFAE demande la libération des otages et la fin des combats