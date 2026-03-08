Atmosphère nébuleuse au Centre d'art contemporain d'Yverdon-les-Bains (CACY): le musée s'engouffre dans les territoires de la nuit avec sa nouvelle exposition, signée Emmanuelle Antille. A la suite de son film «The Wonder Way», l'artiste et réalisatrice suisse poursuit sa quête d'univers hors normes par un cycle d'expositions réunies sous le titre «The Wonder Way Project».

La nouvelle exposition du Centre d'art contemporain d'Yverdon-les-Bains (CACY) explore les territoires de la nuit (archives). ATS

Intitulée «Les nébuleuses et les territoires de la nuit», l'expo aborde les thématiques de la transcendance et des processus créatifs inconscients: de la transcription des rêves à l'écriture automatique, en passant par les images mentales et le dessin sous influence. «Une réflexion sur l'élan créateur et ses fulgurances, une ode à l'indétermination et au pouvoir de l'imaginaire», écrivent les responsables du CACY dans un communiqué.

A Yverdon-les-Bains, Emmanuelle Antille réalise une nouvelle installation vidéo qui fait également office d'écrin pour les oeuvres – la plupart inédites – qu'elle a sélectionnées autour de ces thématiques. Celles-ci ont été réalisées par 22 artistes de tous horizons.

Depuis 1995, Emmanuelle Antille développe une pratique artistique située à la croisée des arts visuels et du cinéma. Elle a bénéficié de prestigieuses résidences artistiques et son travail a été récompensé par plusieurs distinctions, dont trois Swiss Art Awards. Présentée dans maintes institutions internationales. Elle a aussi représenté la Suisse à la 50e Biennale d'art de Venise en 2003.