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Du 4 juin au 20 septembre Yverdon lance une ligne de bus gratuite entre la gare et la plage pour l'été

ATS

27.5.2026 - 11:10

Une nouvelle ligne de bus reliera la gare d'Yverdon-les-Bains (VD) à la plage, du 4 juin au 20 septembre. Pour sa première année d'existence, cette ligne 606 sera gratuite, offerte par la Ville et l'entreprise de transports publics Travys.

Une nouvelle ligne de bus reliera la gare d'Yverdon à la plage durant tout l'été (image symbolique).
Une nouvelle ligne de bus reliera la gare d'Yverdon à la plage durant tout l'été (image symbolique).
ATS

Keystone-SDA

27.05.2026, 11:10

27.05.2026, 11:11

Les bus circuleront du jeudi au dimanche, toutes les quinze minutes entre 10h00 et 20h00 et toutes les 30 minutes entre 20h00 et 22h00. «Cette cadence soutenue couvre les principaux usages estivaux: baignade en journée, activités sportives, restaurants du bord du lac ou simples déplacements pour profiter des soirées», écrivent mercredi la Ville et Travys dans leur communiqué.

Avec cette ligne, la cité thermale souhaite notamment réduire la pression sur les places de stationnement, faciliter l'accès au bord du lac, renforcer l'attractivité du centre-ville et encourager des déplacements plus durables.

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