Le Castrum annonce 39 projets pluridisciplinaires pour sa 25e édition, programmée du 7 au 10 août prochain à Yverdon-les-Bains (VD). Le festival gratuit accueillera 114 artistes sur treize lieux de la cité thermale.

Le Castrum revient du 7 au 10 août à Yverdon (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Dans le détail, le programme comprend vingt spectacles de danse et de cirque contemporain, dont deux en déambulation et quatre en résidence. S'y ajoutent neuf concerts, cinq DJ sets, trois ateliers et deux expositions-installations.

En présentant mercredi cette nouvelle édition, les organisateurs se réjouissent de dévoiler des formats «hybrides, dynamiques et fédérateurs». Selon eux, les artistes se feront les porte-voix «d'une diversité de discours» et dessineront «les contours d'un monde radieux et inclusif».

Nouveaux formats

Cette année, Le Castrum va explorer de nouveaux lieux et horaires, et notamment «un retour marqué» au centre-ville. L'édition prendra place aux alentours du Château et s'étalera jusqu'au Jardin japonais et sur le complexe de Sports 5, à proximité du lac.

Parmi les nouveaux formats, les organisateurs annoncent des représentations «au petit matin» dès le vendredi lors de la déambulation participative «Amazing Journey». Le programme nocturne du week-end sera aussi davantage étendu. Le festival se clôturera le dimanche «dans une grande danse collective» sur la place Pestalozzi avec la performance Happy Hype et le DJ set de Mulah.

Finances stabilisées

Pour décrire ce programme, les organisateurs annoncent des projets qui apportent «leur propre éclairage sur des thématiques en forte résonance avec l'état du monde», que cela soit «avec humour et dérision mais aussi sérieux et frontalité».

Pour la danse et le cirque contemporain plus particulièrement, l'objectif du Castrum demeure de transformer la ville «en un terrain de jeu géant en constante mutation». Côté musical, le festival veut refléter «l'effervescence des musiques actuelles et la richesse des influences issues de différentes parties du globe».

Pour mémoire, le Castrum a connu des difficultés financières ces dernières années. L'édition 2025 s'annonce toutefois «sous un meilleur jour» grâce aux dons du public et au soutien conjoint de la Ville d'Yverdon et du Canton de Vaud (60'000 francs). Les organisateurs précisent toutefois que des incertitudes demeurent, liées notamment au modèle fondé sur la gratuité.