Yverdon-les-Bains (VD) accueille de vendredi à dimanche la troisième édition du Festival suisse de l'horlogerie. L'événement se tient au Grand Hôtel des Bains avec la Fondation de la Haute Horlogerie comme invité d'honneur.

Yverdon-les-Bains accueille cette fin de semaine la troisième édition du Festival suisse de l'horlogerie (photo d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Le festival organise notamment, dimanche, une Bourse horlogère. Cette journée doit permettre aux collectionneurs, amateurs et curieux «de découvrir et échanger autour de trésors horlogers rares», écrivent les organisateurs dans un communiqué.

Parmi les autres temps forts, la journée de vendredi sera spécialement dédiée aux étudiants, lesquels chercheront à «transmettre la passion des métiers d'art horlogers et peut-être susciter de nouvelles vocations». Divers cours, démonstrations et ateliers sont aussi organisés durant le festival pour faire découvrir les savoir-faire du secteur bijoutier et joaillier.