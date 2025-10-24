  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Vaud Yves Debraine et ses portraits d'écrivains à la Fondation Michalski

ATS

24.10.2025 - 09:00

La Fondation Jan Michalski à Montricher (VD) propose du 31 octobre au 18 janvier prochain une exposition sur le travail du photographe et reporter Yves Debraine. Et plus particulièrement sur les portraits d'écrivains qu'il a réalisés.

La Fondation Jan Michalski présente les portraits d'écrivains réalisés par le reporter et photographe Yves Debraine (archives).
La Fondation Jan Michalski présente les portraits d'écrivains réalisés par le reporter et photographe Yves Debraine (archives).
ATS

Keystone-SDA

24.10.2025, 09:00

24.10.2025, 09:19

Ces écrivains sont saisis en noir et blanc lors de portraits posés ou pris sur le vif. Ils figurent dans l'ouvrage «De Cocteau à Simenon: portraits d'écrivains», dirigé par son fils Luc Debraine, lui aussi journaliste, et publié aux éditions Noir sur Blanc.

En écho à cet ouvrage, la Fondation Michalski dévoile un accrochage d'une sélection de ces photographies dans les étages de la bibliothèque, écrit-elle dans un communiqué. Les visiteurs y retrouveront des portraits d'Ella Maillart, Jean Giono, Vladimir Nabokov, Georges Simenon, Patricia Highsmith, Jean Cocteau, Jacques Chessex ou encore Marcel Pagnol.

Né en 1925 à Paris et décédé à Lausanne en 2011, Yves Debraine a travaillé pour de nombreux titres de la presse nationale comme mondiale. Spécialisé dans les portraits en noir et blanc, il a immortalisé de nombreuses personnalités. Il a notamment été le photographe attitré de Charlie Chaplin pendant plus de vingt ans, ainsi que celui de Georges Simenon ou de la famille des savants-aventuriers Piccard.

Les plus lus

«C’est difficile» - La colère des personnes autistes face à la rhétorique de Trump
Louis Sarkozy est papa: le choix du prénom est peu anodin!
Les entreprises suisses ont-elles déjà digéré les 39% de Trump?
La moitié des champignons contrôlés à Lausanne n'étaient pas comestibles!
«C'est qui ?» - Le difficile retour de Xherdan Shaqiri à Lyon
«Comportement scandaleux» - Le torchon brûle entre Trump et le Canada