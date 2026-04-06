Le Zermatt Unplugged accueille plus de 80 concerts et afterparties du 7 au 11 avril. Le groupe anglais Placebo jouera au pied du Cervin.

Musique acoustique et panorama alpin: depuis 2007, le Zermatt Unplugged fait résonner le Cervin chaque année avec de la musique d’auteur-compositeur-interprète. ATS

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Parmi les têtes d’affiche de cette édition figure le chanteur-compositeur et pianiste britannique de 35 ans Tom Odell. Il ouvrira le festival mardi soir sur la scène sous tente. Sur la scène principale, Placebo et la chanteuse soul et R’n’B Emeli Sandé s'y produiront.

Concerts acoustiques et respiration

Pour la première fois, des concerts acoustiques sont associés à des exercices de respiration guidés. Cette «Music & Breath Experience» peut notamment être vécue avec Ian Hooper.

En plus du concert classique avec son groupe Mighty Oaks, il proposera au Loft un concert plus apaisé. Dans ce même format se produiront également le musicien indie folk britannique Nick Mulvey ainsi que le Canadien Jon Middleton du groupe Ocie Elliott.