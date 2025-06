A Tolochenaz (VD), la Maison de la Rivière fête ses dix ans avec «Un poisson, comment ça marche?», une exposition consacrée aux poissons d'eau douce helvétiques. Elle propose un parcours ludique et scientifique pour que petits et grands apprennent à connaître ces espèces aquatiques en s'amusant.

Zoom sur les poissons d'eau douce suisses à la Maison de la Rivière - Gallery Les poissons des lacs et des cours d'eau de Suisse, ici le Doubs, sont au coeur de la nouvelle exposition de la Maison de la Rivière (archives). Photo: ATS A Tolochenaz (VD), voilà déjà dix ans que la Maison de la Rivière s'applique à faire découvrir la nature au public (archives). Photo: ATS Zoom sur les poissons d'eau douce suisses à la Maison de la Rivière - Gallery Les poissons des lacs et des cours d'eau de Suisse, ici le Doubs, sont au coeur de la nouvelle exposition de la Maison de la Rivière (archives). Photo: ATS A Tolochenaz (VD), voilà déjà dix ans que la Maison de la Rivière s'applique à faire découvrir la nature au public (archives). Photo: ATS

«Saviez-vous que certains poissons peuvent sauter à plus d'un mètre pour franchir un obstacle? Que d'autres parcourent plus de 7000 kilomètres pour se reproduire? (...) Loin des clichés, les poissons de nos lacs et rivières sont des athlètes, des navigateurs hors pair et des modèles d'adaptation. Malgré cela, ils restent souvent méconnus et menacés», écrit la Maison de la Rivière.

L'exposition conçue par l'institution tolochinoise a donc pour objectif d'y remédier. Les visiteurs y rencontreront Trutta, «une truite malicieuse et curieuse» qui leur fera découvrir les différentes étapes de la vie des poissons d'eau douce, tout en leur faisant mieux comprendre leur rôle dans les différents écosystèmes. A voir jusqu'au 15 mars prochain.