Des équipes de secours accompagnées de chiens renifleurs recherchent les derniers survivants dimanche après les deux puissants séismes ayant frappé le Venezuela, dont le bilan est passé à 1450 morts et 189 immeubles entièrement écroulés.

Le bilan du double séisme qui a touché le Venezuela s'est alourdi dimanche.

Des dizaines de milliers de personnes sont portées disparues alors que 774 immeubles ont été touchés mercredi dans un pays en proie depuis des années à une crise économique et à des troubles politiques, et où le président Nicolas Maduro a été capturé par les forces américaines en janvier.

«Le nombre de décès atteint 1450 personnes, des femmes et des hommes qui ont perdu la vie à la suite de la plus brutale catastrophe naturelle que notre pays ait subie de toute son histoire», a annoncé dimanche le président de l'Assemblée nationale Jorge Rodriguez.

«Le nombre de bâtiments touchés ou effondrés s'élève à 774, avec 189 ayant subi un effondrement total», a-t-il détaillé. Les Nations unies estiment le nombre de disparus à environ 50'000.

«Ensevelis là-dessous»

Des équipes de secours internationales s'affairent pour sauver des vies, tandis que des habitants désespérés tentent de dégager à mains nues leurs proches piégés sous les décombres et les étages effondrés des immeubles.

Dans l'une des zones les plus durement touchées, la ville côtière de La Guaira, Hector Aguilera cherchait quatre membres de sa famille ensevelis sous les décombres depuis les séismes successifs de magnitude 7,2 et 7,5 survenus mercredi.

Deux autres membres de sa famille avaient pu être sauvés. «Nous n'avons pas les moyens de sortir notre famille de là. Nous ne pouvons pas y arriver seuls. Ils sont ensevelis là-dessous: nous savons qu'ils sont morts, mais nous sommes là», a-t-il dit. «Il ne nous reste plus d'espoir. Tout ce qu'il me reste, ce sont des souvenirs».

La quête éperdue de survivants s'est poursuivie toute la journée de dimanche. Dans le quartier de San Bernardino à Caracas, des sauveteurs bénévoles ont escaladé un immeuble effondré, utilisant des perceuses pour briser le béton et formant des chaînes humaines pour évacuer les décombres à la main.

À Chacao, un autre quartier de la capitale, de grands écrans électroniques installés sur un immeuble – habituellement destinés à la publicité – diffusaient les visages de personnes disparues dans l'espoir de faciliter leur localisation.

«En principe, les corps sont désormais sans vie, mais grâce à Dieu, nous pouvons parfois trouver des survivants», a dit un secouriste salvadorien à Playa Grande, à La Guaira, ville côtière voisine de Caracas.

Non loin, un jeune garçon miraculé a été extrait vivant des décombres. «Un garçon de 11 ans a été secouru vivant à Caraballeda. En ce moment, chaque vie est source d'espoir pour le Venezuela», a écrit dans la nuit sur X la présidente par intérim Delcy Rodriguez, en joignant à son message une vidéo du sauvetage.

Hace pocos minutos fue rescatado con vida un niño de 11 años en Caraballeda. En estas horas cada vida es esperanza para Venezuela. pic.twitter.com/Pjj5ETaaYe — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 28, 2026

La joie avait éclaté à La Guaira quand des habitants ont sauvé un nourrisson. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, un homme a fondu en larmes alors qu'il tenait le bébé dans ses bras.

‼️ Rescatan a un bebé recién nacido tras 32 horas bajo los escombros en La Guaira (Venezuela) ⤵️ pic.twitter.com/fssD0ECW6m — ABC.es (@abc_es) June 27, 2026

«Solidarité» papale

«Je tiens à exprimer ma solidarité envers nos soeurs et frères vénézuéliens touchés par les récents tremblements de terre qui ont fait de nombreuses victimes et blessés», a déclaré le pape Léon XIV dimanche au Vatican, en espagnol, après la prière de l'Angelus.

Pendant de nombreuses heures avant l'arrivée des premiers secouristes étrangers, les Vénézuéliens ont dû, tant bien que mal, retourner et fouiller les décombres à mains nues.

Dans un pays à l'économie exsangue depuis plusieurs années, le manque d'engins de chantier et de levage s'est fait cruellement sentir. «Ce sont principalement des habitants qui travaillent avec des outils rudimentaires», a témoigné à Caraballeda un secouriste australien expérimenté résidant à Miami, Craig Demeillon, 43 ans.

Qui plus est, le gouvernement ayant restreint l'accès à l'État de La Guaira, il a imposé aux bénévoles l'obtention d'un laissez-passer pour entrer dans la zone. De quoi déclencher leur colère. «Il faut un permis pour sauver des vies... rendez-vous compte», s'est indigné Carlos Itriago, 27 ans.

Sept millions de personnes affectées

Face à l'indignation de la population concernant la gestion de la crise par les autorités locales, la présidente Delcy Rodriguez a notamment mis en avant et remercié les pays étrangers pour leur aide. Vingt-quatre pays ont envoyé 521 tonnes de matériel, plus de 2700 secouristes et 86 équipes avec des chiens entraînés à localiser les personnes piégées, a-t-elle précisé.

Une équipe espagnole a ainsi extrait vivant des décombres Antonio, un quinquagénaire, selon des images diffusées dimanche par l'Unité militaire d'urgence espagnole (UME).

Près de sept millions de personnes seraient affectées par les deux séismes, ont estimé samedi les Nations unies. Les dommages causés sont évalués à près de sept milliards de dollars, soit 6% du PIB du pays, a évalué le Programme des nations unies pour le développement (PNUD).

Au moins 28 personnes de nationalité ou d'origine portugaise, sept Chinois, neuf Espagnols, deux Brésiliens, un Chilien, un Uruguayen et un Italo-Vénézuélien figurent parmi les morts.

Le Venezuela est un pays à risque sismique, même si aucun grand tremblement de terre n'y avait été enregistré depuis 1997.