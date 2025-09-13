En 2025, l'association Astrochablais fête ses 20 ans. Pour célébrer cet anniversaire, un festival dédié à l'astronomie est organisé le 20 septembre à Monthey. Avec en ligne de mire, une conférence de Michel Mayor, Prix Nobel de physique.

Michel Mayor, Prix Nobel de physique, donnera une conférence gratuite le 20 septembre, intitulée: «D’autres mondes dans le cosmos ? La recherche de planètes similaires à notre Terre et … peut-être abritant de la Vie ». KEYSTONE

Depuis 2005, l'association Astrochablais en a vu défiler, des étoiles! Son ambition affichée est de «promouvoir l’astronomie dans la région du Chablais et au-delà». Elle a été créée voilà donc 20 ans maintenant par deux mordus d’astronomie.

Son co-fondateur et président Stéphane Davet se souvient: «À l'époque, je venais de quitter l'université, je suis arrivé à Monthey et je me suis dit que ce serait génial que les gens d'ici aient accès à ces magnifiques découvertes qu'offre l'astronomie. Je voulais partager».

Aujourd'hui, Astrochablais est forte d'environ 150 membres et organise des conférences, des soirées d'observation du ciel et différentes animations autour de l'astronomie. Parmi celles-ci, le président de l'association cite notamment la nuit des étoiles filantes aux Pléiades, il y a deux ans: «C'était super beau. Il y avait beaucoup de monde et à chaque fois qu'une étoile filante apparaissait, les gens s'extasiaient. Un très joli moment».

Une conférence gratuite et ouverte à tous

Un autre événement marquant durant les vingt années écoulées a été la venue de Michel Mayor, lauréat du Prix Nobel de physique, à l'occasion des dix ans de l'association. «Il m'a dit: 'Je reviens pour les 20 ans'», raconte Stéphane Davet.

Chose promise, chose due: l'astrophysicien qui a découvert la première exoplanète donnera une conférence intitulée: «D’autres mondes dans le cosmos? La recherche de planètes similaires à notre Terre et … peut-être abritant de la Vie ».

En grand habitué de la vulgarisation, cet hôte de marque s'exprimera de manière à être compris du plus grand nombre, souligne Stéphane Davet: «Ce n'est pas à la portée des tous-petits bien sûr, mais je dirais qu'à partir de 8 ans déjà, on peut en comprendre beaucoup. Michel Mayor a l'art d'expliquer les choses de manière très claire».

Si la conférence est programmée à 18h30 au théâtre du Crochetan à Monthey, les amateurs d'astronomie sont toutefois invités à y faire un tour dès 14h, avec tout un festival d'activités au menu: observation du Soleil, planétarium, une exposition d’images du télescope James Webb et un grand atelier de fusées à eau pour les enfants.

En cas de beau temps, la soirée se terminera par une observation nocturne du ciel sur l’esplanade du Crochetan.

Qui veut un astéroïde à son nom?

Pour son 20ème anniversaire, Astrochablais a également lancé une campagne de financement participatif.

De nombreuses contreparties sont offertes en échange d'une contribution, mais celui misera la somme la plus élevée pourra inscrire son nom dans le ciel pour l'éternité: Michel Ory, découvreur suisse prolifique d’astéroïdes a offert de nommer une de ses découvertes. «Et ça, c'est quand même exceptionnel», relève encore Stéphane Davet.