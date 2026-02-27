6 planètes en une soirée: ce spectacle gratuit ne reviendra pas avant 2040

Phénomène exceptionnel samedi6 planètes en une soirée: ce spectacle gratuit ne reviendra pas avant 2040
Barman Nicolas
27.2.2026
Le spectacle sera gratuit. Le ciel vous réserve un show rarissime samedi 28 février 2026. Juste après le coucher du Soleil, six planètes – Mercure, Vénus, Saturne, Jupiter, Uranus et Neptune – seront visibles en même temps au-dessus de l’horizon, dont quatre à l’œil nu. Une telle parade céleste en soirée ne se reproduira pas avant 2040 ! Voici où et quand lever les yeux...
Les alignements de planètes existent régulièrement, mais en observer six en même temps, c’est beaucoup plus inhabituel. Concrètement, les planètes ne forment pas une ligne parfaite dans l’espace, elles orbitent toutes autour du Soleil dans un plan similaire. Résultat : depuis la Terre, elles semblent se regrouper dans la même région du ciel.
Ce 28 février marque le point culminant de l’événement et, cette fois-ci, le spectacle aura lieu en soirée, ce qui le rend beaucoup plus facile à observer que les alignements à l’aube.
Où et quand lever les yeux ?
Date clé : samedi 28 février 2026
Quand : environ 30 à 60 minutes après le coucher du Soleil
Direction : de l’ouest vers le sud-est
Commencez par regarder bas à l’ouest : Mercure, Vénus et Saturne
Puis levez les yeux vers le sud-est : Jupiter, très brillante
Uranus et Neptune seront aussi présentes, mais il faudra des jumelles — voire un petit télescope — pour les distinguer.
- Niveau intermédiaire : ajoutez Saturne et Mercure
- Mode expert : Uranus aux jumelles, Neptune au télescope
Mercure sera la plus difficile : très basse sur l’horizon, elle disparaîtra rapidement après le coucher du Soleil. Il faudra être ponctuel.
Les stars de la soirée
Vénus, la reine du ciel
Éclatante, impossible à rater. Elle servira de repère pour localiser les autres planètes proches de l’horizon.
Jupiter, le géant brillant
Visible plus haut dans le ciel, côté sud-est. Elle dominera la scène avec un éclat puissant.
Saturne, discrète mais élégante
Sa lumière stable, légèrement dorée, la distingue des étoiles scintillantes.
Uranus et Neptune, le défi
Uranus sera repérable aux jumelles. Neptune, beaucoup plus faible, demandera un télescope et un ciel sombre.
Une configuration qui ne reviendra pas de sitôt
Un alignement encore plus spectaculaire a eu lieu en février 2025, avec sept planètes visibles, dont Mars. Mais un événement de cette ampleur ne se reproduira pas avant 2040. Celui de 2026 reste donc une occasion rare, surtout avec quatre planètes visibles sans équipement.
Petit conseil pratique
Choisissez un endroit avec vue dégagée sur l’horizon ouest
Évitez la pollution lumineuse
Arrivez à l’heure : Mercure et Vénus se couchent vite
Jumelles recommandées
Et surtout, ne cherchez pas une ligne parfaite. Ce que vous verrez, c’est un arc doux de planètes le long du ciel, un effet de perspective fascinant.