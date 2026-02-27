  1. Clients Privés
Phénomène exceptionnel samedi 6 planètes en une soirée: ce spectacle gratuit ne reviendra pas avant 2040

Barman Nicolas

27.2.2026

Le spectacle sera gratuit. Le ciel vous réserve un show rarissime samedi 28 février 2026. Juste après le coucher du Soleil, six planètes – Mercure, Vénus, Saturne, Jupiter, Uranus et Neptune – seront visibles en même temps au-dessus de l’horizon, dont quatre à l’œil nu. Une telle parade céleste en soirée ne se reproduira pas avant 2040 ! Voici où et quand lever les yeux...

Samedi, ne cherchez pas une ligne parfaite. Ce que vous verrez, c'est un arc doux de planètes le long du ciel, un effet de perspective fascinant.
Samedi, ne cherchez pas une ligne parfaite. Ce que vous verrez, c’est un arc doux de planètes le long du ciel, un effet de perspective fascinant.
©Vito Technology, Inc.

Nicolas Barman

27.02.2026, 09:46

27.02.2026, 09:51

Les alignements de planètes existent régulièrement, mais en observer six en même temps, c’est beaucoup plus inhabituel. Concrètement, les planètes ne forment pas une ligne parfaite dans l’espace, elles orbitent toutes autour du Soleil dans un plan similaire. Résultat : depuis la Terre, elles semblent se regrouper dans la même région du ciel.

Ce 28 février marque le point culminant de l’événement et, cette fois-ci, le spectacle aura lieu en soirée, ce qui le rend beaucoup plus facile à observer que les alignements à l’aube.

Où et quand lever les yeux ?

  • Date clé : samedi 28 février 2026
  • Quand : environ 30 à 60 minutes après le coucher du Soleil
  • Direction : de l’ouest vers le sud-est
  • Commencez par regarder bas à l’ouest : Mercure, Vénus et Saturne
  • Puis levez les yeux vers le sud-est : Jupiter, très brillante
  • Uranus et Neptune seront aussi présentes, mais il faudra des jumelles — voire un petit télescope — pour les distinguer.
Montre plus
Il existe aussi une manière ludique et accessible d'observer ce phénomène: l'application gratuite Star Walk 2 permet de repérer facilement les six planètes grâce à sa fonction «Planet Walk».
Il existe aussi une manière ludique et accessible d’observer ce phénomène: l’application gratuite Star Walk 2 permet de repérer facilement les six planètes grâce à sa fonction «Planet Walk».
©Vito Technology, Inc.

Ne partez pas avec l’idée de voir «six ou rien»

Voici un petit guide réaliste :

- Niveau facile : Jupiter et Vénus (immanquables)

- Niveau intermédiaire : ajoutez Saturne et Mercure

- Mode expert : Uranus aux jumelles, Neptune au télescope

Mercure sera la plus difficile : très basse sur l’horizon, elle disparaîtra rapidement après le coucher du Soleil. Il faudra être ponctuel.

Il existe aussi une manière ludique et accessible d’observer ce phénomène: l’application gratuite Star Walk 2 permet de repérer facilement les six planètes grâce à sa fonction «Planet Walk».
Il existe aussi une manière ludique et accessible d’observer ce phénomène: l’application gratuite Star Walk 2 permet de repérer facilement les six planètes grâce à sa fonction «Planet Walk».
©Vito Technology, Inc.

Les stars de la soirée

Vénus, la reine du ciel

Éclatante, impossible à rater. Elle servira de repère pour localiser les autres planètes proches de l’horizon.

Jupiter, le géant brillant

Visible plus haut dans le ciel, côté sud-est. Elle dominera la scène avec un éclat puissant.

Saturne, discrète mais élégante

Sa lumière stable, légèrement dorée, la distingue des étoiles scintillantes.

Uranus et Neptune, le défi

Uranus sera repérable aux jumelles. Neptune, beaucoup plus faible, demandera un télescope et un ciel sombre.

Il existe aussi une manière ludique et accessible d’observer ce phénomène: l’application gratuite Star Walk 2 permet de repérer facilement les six planètes grâce à sa fonction «Planet Walk».
Il existe aussi une manière ludique et accessible d’observer ce phénomène: l’application gratuite Star Walk 2 permet de repérer facilement les six planètes grâce à sa fonction «Planet Walk».
©Vito Technology, Inc.

Une configuration qui ne reviendra pas de sitôt

Un alignement encore plus spectaculaire a eu lieu en février 2025, avec sept planètes visibles, dont Mars. Mais un événement de cette ampleur ne se reproduira pas avant 2040. Celui de 2026 reste donc une occasion rare, surtout avec quatre planètes visibles sans équipement.

Petit conseil pratique

  • Choisissez un endroit avec vue dégagée sur l’horizon ouest
  • Évitez la pollution lumineuse
  • Arrivez à l’heure : Mercure et Vénus se couchent vite
  • Jumelles recommandées
  • Et surtout, ne cherchez pas une ligne parfaite. Ce que vous verrez, c’est un arc doux de planètes le long du ciel, un effet de perspective fascinant.
Montre plus

Samedi soir, le spectacle est gratuit. Il suffira de lever les yeux !

