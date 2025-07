Le laboratoire ophtalmique Alcon a convenu d'acquérir la medtech washingtonienne Lumithera, spécialisée dans les dispositifs de diagnostic et de gestion de la dégénérescence maculaire liée à l'âge sous sa forme sèche.

L'opération, pour un montant non dévoilé, permet au mastodonte genevo-texan de mettre la main sur le système de photobiomodulation Valeda. (archive) ATS

Keystone-SDA ATS

L'opération, pour un montant non dévoilé, permet au mastodonte genevo-texan de mettre la main sur le système de photobiomodulation Valeda. Elle ne concerne en revanche par les dispositifs de diagnostic AdapDx et Nova/Diopsys, voués à un autonomisation préalable et une distribution aux actionnaires actuels de LumiThera, précise un communiqué diffusé lundi. Ceux-ci doivent encore approuver une manoeuvre dont l'exécution est agendée au troisième trimestre de l'année en cours.

Le Valeda bénéficie depuis 2018 de la marque CE de conformité européenne et depuis 2024 d'une autorisation de commercialisation délivrée par le gendarme sanitaire aux Etats-Unis.

Le produit est dépeint par son concepteur comme un dispositif non invasif, susceptible d'améliorer la vision des patients et de dépister la maladie de manière précoce, avant une cessité complète.