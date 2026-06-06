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Allemagne Le loup qui avait mordu une femme dans une galerie commerciale est sans doute mort

ATS

6.6.2026 - 14:22

Un loup qui avait mordu une femme fin mars dans une galerie commerciale de Hambourg (nord), une première depuis le retour de l'espèce en Allemagne il y a près de 30 ans, est probablement mort, ont indiqué les autorités locales.

Quelques jours après sa capture, le loup avait été relâché dans la nature équipé d'un émetteur. Le signal de ce dernier s'est brusquement interrompu (Photo prétexte).
Quelques jours après sa capture, le loup avait été relâché dans la nature équipé d'un émetteur. Le signal de ce dernier s'est brusquement interrompu (Photo prétexte).
ATS

Keystone-SDA

06.06.2026, 14:22

06.06.2026, 14:28

«Au vu des éléments disponibles, la mort de l'animal est probable», a indiqué samedi à l'AFP l'autorité environnementale de la ville hanséatique (Bukea), confirmant plusieurs articles de presse.

Quelques jours après sa capture dans la foulée de l'incident, l'animal avait été relâché dans la nature, mais équipé d'un émetteur pour le localiser. Depuis, il avait quitté Hambourg pour une zone rurale à plus de 150 km de là, détaillent les autorités hambourgeoises.

Introuvable

Mais depuis fin mai, le signal du collier émetteur «s'est interrompu brusquement», poursuit la Bukea, qui juge «peu probable une défaillance ou une simple perte du collier».

Sur place, des spécialistes ont «fouillé un large périmètre» à plusieurs reprises, mais «sans résultat», dit encore la même source. NDR, le groupe audiovisuel public régional, a mis en avant l'hypothèse que le prédateur puisse avoir été abattu.

Fin mars, le loup avait mordu la bouche et la joue, mais sans gravité, une femme âgée de 65 ans, alors qu'elle tentait de libérer l'animal qui s'était heurté à une vitrine, selon le quotidien Bild.

Selon les experts, il s'agissait probablement d'un jeune animal en train de quitter sa meute, et qui était en grand état de stress. Après l'attaque, il s'était enfui à travers la deuxième ville du pays, plongeant dans la rivière Alster avant d'être capturé.

Plus de 200 meutes

Les loups avaient quasiment disparu d'Allemagne au milieu du XIXe siècle, en raison principalement des primes offertes pour leur capture et de la destruction de leur habitat.

Certains venus de Pologne ont cependant commencé à venir vivre dans l'est de l'Allemagne après la réunification (1990), en raison du renforcement des mesures de protection de la faune sauvage.

Une étude officielle menée l'an dernier a recensé 219 meutes de loups en Allemagne. En décembre, le gouvernement a approuvé un projet de loi autorisant leur chasse régulière afin de gérer les populations dans les zones les plus peuplées.

Un assouplissement rendu possible par le récent reclassement décidé par l'Union européenne, faisant passer le loup d'"espèce strictement protégée» à «protégée».

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