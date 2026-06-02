  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Mondial 2026
  5. Highlights
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Cybersécurité Anthropic déploie Mythos auprès de 150 nouveaux partenaires mondiaux

Basile Mermoud

2.6.2026

Anthropic va élargir à quelque 150 organisations supplémentaires issues de plus de 15 pays de l'accès à son modèle d'intelligence artificielle (IA) Mythos, présenté comme sans précédent pour mettre à jour des failles de cybersécurité.

Daniela Amodei, cofondatrice et présidente de Anthropic, s’exprime lors de la présentation principale (keynote) du Snowflake Summit 2026, le lundi 1er juin 2026, à San Francisco.
Daniela Amodei, cofondatrice et présidente de Anthropic, s’exprime lors de la présentation principale (keynote) du Snowflake Summit 2026, le lundi 1er juin 2026, à San Francisco.
KEYSTONE

Agence France-Presse

02.06.2026, 15:18

02.06.2026, 15:29

Début avril, la start-up californienne avait décidé de restreindre la diffusion de ce modèle, après que Mythos aVAIT identifié, en phase de test, des milliers de vulnérabilités informatiques.

Initialement, environ 50 partenaires, quasi tous américains pour la dizaine dont les noms avaient été publiés, avaient été associés au projet, appelé Glasswing.

Y figuraient notamment les spécialistes de cybersécurité CrowdStrike et Palo Alto Networks, mais aussi Amazon, Google, Nvidia, Apple, Microsoft.

Fin mai, Anthropic a rapporté que cette collaboration avait mené à la détection de plus de 10.000 points de faiblesse «d'importance haute ou cruciale dans les programmes les plus sensibles au monde».

Les nouvelles entités ajoutées à la liste sont issues d'un peu plus de 15 pays, selon un communiqué publié mardi, mais «fournissent, pour la plupart, des infrastructures (logicielles) essentielles» à «bien d'autres» nations.

Selon Anthropic, une cyberattaque sur l'un de ces partenaires «pourrait toucher plus de 100 millions de personnes, avec des ramifications importantes pour la sécurité nationale (de leur pays) et mondiale».

Outre le spectre géographique, qu'Anthropic prévoit d'augmenter encore davantage à l'avenir, l'entreprise a aussi cherché à couvrir «plusieurs industries qui n'étaient pas bien représentées dans le groupe de départ».

Elles comprennent les secteurs de l'énergie, de l'eau, de la santé, des communications et des équipements.

Sollicité par l'AFP, Anthropic s'est refusé à communiquer la liste des nouveaux partenaires. Une source proche du dossier a indiqué qu'elle comprenait des entreprises françaises.

La présentation du projet Glasswing avait suscité des critiques quant à la stratégie d'Anthropic, accusé par certains de dramatiser la situation et de faire un coup de communication.

Mais depuis, plusieurs entreprises qui ont eu accès à Mythos ont confirmé ses capacités. Initialement réticent car en contentieux avec Anthropic, le gouvernement américain a lui aussi testé le modèle.

Certains font le lien entre cet épisode et un changement de cap de l'administration Trump, qui a annoncé, début mai, des accords avec Google, Microsoft et xAI prévoyant l'évaluation de leurs modèles d'IA avant commercialisation.

Un décret présidentiel devait acter ce revirement, mais il a finalement été mis entre parenthèses faute de consensus au sein de la Maison Blanche.

Lundi, un porte-parole de la Commission européenne a confirmé à l'AFP qu'Anthropic avait proposé à l'Agence européenne pour la cybersécurité, l'ENISA, de rejoindre le programme Glasswing.

Les plus lus

«J'ai perdu des dents tellement il m'a frappée fort: il m'a fracturé les os»
Une grande dame de la vitesse fait ses adieux au Cirque blanc
Les orages frappent déjà la Romandie: rafales à plus de 90 km/h possibles
L'Iran prévoit trois jours de funérailles pour le guide suprême tué
Un ado interpellé après s'être filmé en train de torturer un chat
La Géorgie va vendre les vins de Staline et Napoléon