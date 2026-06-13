Les États-Unis forcent Anthropic à suspendre ses IA les plus puissantes

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Pour la «sécurité nationale» Les États-Unis forcent Anthropic à suspendre ses IA les plus puissantes

ATS

13.6.2026 - 03:42

La start-up américaine d'intelligence artificielle (IA) Anthropic a annoncé vendredi suspendre l'accès à ses deux modèles les plus puissants, Fable 5 et Mythos 5, pour se conformer à une directive du gouvernement américain. Ce dernier invoque la «sécurité nationale».

L'IA Claude Mythos 5 est présentée comme capable de détecter et exploiter des failles de sécurité à une vitesse et avec une acuité inédites (archives).
L'IA Claude Mythos 5 est présentée comme capable de détecter et exploiter des failles de sécurité à une vitesse et avec une acuité inédites (archives).
ATS

Keystone-SDA

13.06.2026, 03:42

13.06.2026, 07:48

Trois jours seulement après le lancement commercial de cette IA, Washington a ordonné, au titre du contrôle des exportations, de couper l'accès à ces modèles pour «tout ressortissant étranger, à l'intérieur ou à l'extérieur des États-Unis», y compris «les employés étrangers» d'Anthropic, selon le communiqué de l'entreprise.

Faute de pouvoir trier ses utilisateurs selon leur nationalité, Anthropic, déjà en contentieux avec le gouvernement américain, a annoncé devoir «brutalement désactiver» les deux modèles pour l'ensemble de ses clients afin de se mettre en conformité.

Usage malveillant

L'entreprise rapporte avoir reçu une directive du gouvernement à 17h21 (23h21 en Suisse), «qui ne détaillait pas spécifiquement ses motifs de préoccupation pour la sécurité nationale». Selon le média américain Axios, la directive émane du secrétaire au commerce Howard Lutnick.

Il aurait pris cette décision après avoir appris qu'une société utilisatrice des modèles avait réussi à contourner les garde-fous prévenant théoriquement un usage malveillant. Sollicité par l'AFP, le ministère du commerce n'a pas donné suite dans l'immédiat.

«Nous contestons que la découverte d'un potentiel contournement» des mesures de sécurité autour de Fable 5 «justifie le rappel d'un modèle commercial déployé auprès de centaines de millions de personnes», écrit Anthropic, qui veut voir dans l'affaire «un malentendu».

«Si ce standard était appliqué à l'ensemble du secteur, nous pensons qu'il mettrait essentiellement à l'arrêt tous les nouveaux déploiements de modèles» d'IA de pointe, ajoute l'entreprise, qui affirme travailler à rétablir l'accès «dès que possible».

Version bridée et version non bridée

Lancée mardi, l'IA Fable 5 est le premier modèle de la classe Mythos, la gamme la plus avancée d'Anthropic que l'entreprise avait dévoilée en avril sans l'ouvrir au public pour des raisons de sécurité. Elle est bridée dans des domaines sensibles comme la cybersécurité et les risques d'attaque biologique et chimique.

Intelligence artificielle. OpenAI dépose son dossier confidentiel pour entrer en Bourse

Intelligence artificielleOpenAI dépose son dossier confidentiel pour entrer en Bourse

Sa version non bridée, Mythos 5, réservée à quelque 200 entreprises, organisations et agences étatiques, est présentée comme capable de détecter et exploiter des failles de sécurité à une vitesse et avec une acuité inédites.

La question de la sécurité, dont Anthropic a fait un de ses principaux arguments commerciaux, a déjà entraîné la start-up de San Francisco dans un bras de fer avec le gouvernement américain, qui a conduit le Pentagone à rompre ses contrats avec l'entreprise.

Cette suspension intervient alors qu'Anthropic, comme son rival OpenAI, a annoncé en juin avoir déposé son dossier d'introduction en bourse.

Archives sur l’IA

Le procès Musk contre OpenAI

Le procès Musk contre OpenAI

Elon Musk poursuit OpenAI et Sam Altman, affirmant qu'ils ont trahi la mission non lucrative d'origine en s'alliant à Microsoft. Il dénonce une transformation commerciale illégitime. En réponse, OpenAI qualifie l'action de tentative opportuniste pour

05.05.2026

Les plus lus

Guerre en Iran : le plan en 14 points qui met Trump hors de lui
Bolide venant de Suisse intercepté à la douane : la facture va être salée
Jeu du chat et de la souris entre activistes et police
Le mpox gagne du terrain en Suisse romande et change de visage
Les États-Unis forcent Anthropic à suspendre ses IA les plus puissantes
À Tirana, une foule immense défile contre un projet lié à la famille Trump