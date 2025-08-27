Une peinture du 18e siècle, déclarée volée par le régime nazi à un collectionneur de confession juive durant la Seconde guerre mondiale, pourrait avoir été repérée dans une annonce de vente immobilière en Argentine.

L'oeuvre, dont l'authenticité ne peut être vérifiée avant qu'elle ne soit récupérée, serait le «Portrait d'une dame», de l'italien Giuseppe Ghislandi (1655-1743), qui a appartenu au collectionneur néerlandais Jacques Goudstikker dont les biens ont été spoliés par les nazis.

Elle a été repérée par le journal néerlandais AD dans l'annonce de vente d'une maison à Mar del Plata, station balnéaire à 400 km au sud de Buenos Aires.

La photo du salon publiée par l'agence immobilière Robles Casas & Campos montre ce qui semble être la peinture disparue, accrochée au-dessus d'un canapé vert.

La propriété est liée à la famille de Friedrich Kadgien, officier SS qui s'est installé en Amérique du Sud après la Seconde Guerre mondiale. Il a été conseiller financier du criminel de guerre allemand Hermann Göring qui durant le régime nazi avait amassé une fortune colossale, notamment par la spoliation de biens juifs.

Perquisition

Après la publication de l'article du journal néerlandais AD lundi, le procureur fédéral Carlos Martínez a ordonné mardi une perquisition dans la maison en vente, mais la toile n'y était plus.

«Le tableau n'est pas là, seuls un fusil et un revolver calibre 32 ont été saisis», a déclaré le procureur à la presse locale.

L'annonce a été retirée du site de l'agence immobilière qui n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP.

Patricia Kadgien, héritière de la propriété, n'a pas été formellement mise en accusation et son avocat Me Carlos Murias a certifié au journal local, La Capital de Mar del Plata, qu'elle-même et son mari étaient à disposition de la justice.

Le tableau figure sur une liste internationale des oeuvres d'art disparues et est présenté sur le site internet de l'Agence du patrimoine culturel des Pays-Bas, dédiée à l'identification, au suivi et à la restitution des biens culturels volés par les nazis.

Les héritiers du collectionneur néerlandais se disent déterminés à récupérer le tableau. «Ma recherche des oeuvres d'art de mon beau-père, Jacques Goudstikker, a commencé à la fin des années 1990 et je la poursuis encore aujourd'hui», a déclaré sa belle-fille, Marei von Saher, 81 ans, au journal AD.

Réfugiés nazis

Des milliers de nazis ont traversé l'Atlantique après la guerre et sont passés ou se sont réfugiés en Argentine.

Parmi les cas les plus retentissants, Adolf Eichmann, principal responsable de la mise en oeuvre de la «solution finale», plan d'extermination des Juifs durant la Seconde guerre mondiale, capturé à Buenos Aires en 1960 et jugé et exécuté en Israël.

Josef Mengele, médecin connu pour ses expériences sur les prisonniers, s'est d'abord caché en Argentine avant de fuir au Paraguay et au Brésil, où il est mort.