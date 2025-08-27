  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Portrait d'une dame» Un tableau spolié par le régime nazi réapparaît en Argentine

ATS

27.8.2025 - 20:04

Une peinture du 18e siècle, déclarée volée par le régime nazi à un collectionneur de confession juive durant la Seconde guerre mondiale, pourrait avoir été repérée dans une annonce de vente immobilière en Argentine.

Keystone-SDA

27.08.2025, 20:04

L'oeuvre, dont l'authenticité ne peut être vérifiée avant qu'elle ne soit récupérée, serait le «Portrait d'une dame», de l'italien Giuseppe Ghislandi (1655-1743), qui a appartenu au collectionneur néerlandais Jacques Goudstikker dont les biens ont été spoliés par les nazis.

Elle a été repérée par le journal néerlandais AD dans l'annonce de vente d'une maison à Mar del Plata, station balnéaire à 400 km au sud de Buenos Aires.

La photo du salon publiée par l'agence immobilière Robles Casas & Campos montre ce qui semble être la peinture disparue, accrochée au-dessus d'un canapé vert.

La propriété est liée à la famille de Friedrich Kadgien, officier SS qui s'est installé en Amérique du Sud après la Seconde Guerre mondiale. Il a été conseiller financier du criminel de guerre allemand Hermann Göring qui durant le régime nazi avait amassé une fortune colossale, notamment par la spoliation de biens juifs.

Perquisition

Après la publication de l'article du journal néerlandais AD lundi, le procureur fédéral Carlos Martínez a ordonné mardi une perquisition dans la maison en vente, mais la toile n'y était plus.

«Le tableau n'est pas là, seuls un fusil et un revolver calibre 32 ont été saisis», a déclaré le procureur à la presse locale.

L'annonce a été retirée du site de l'agence immobilière qui n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP.

Patricia Kadgien, héritière de la propriété, n'a pas été formellement mise en accusation et son avocat Me Carlos Murias a certifié au journal local, La Capital de Mar del Plata, qu'elle-même et son mari étaient à disposition de la justice.

Le tableau figure sur une liste internationale des oeuvres d'art disparues et est présenté sur le site internet de l'Agence du patrimoine culturel des Pays-Bas, dédiée à l'identification, au suivi et à la restitution des biens culturels volés par les nazis.

Les héritiers du collectionneur néerlandais se disent déterminés à récupérer le tableau. «Ma recherche des oeuvres d'art de mon beau-père, Jacques Goudstikker, a commencé à la fin des années 1990 et je la poursuis encore aujourd'hui», a déclaré sa belle-fille, Marei von Saher, 81 ans, au journal AD.

Réfugiés nazis

Des milliers de nazis ont traversé l'Atlantique après la guerre et sont passés ou se sont réfugiés en Argentine.

Parmi les cas les plus retentissants, Adolf Eichmann, principal responsable de la mise en oeuvre de la «solution finale», plan d'extermination des Juifs durant la Seconde guerre mondiale, capturé à Buenos Aires en 1960 et jugé et exécuté en Israël.

Josef Mengele, médecin connu pour ses expériences sur les prisonniers, s'est d'abord caché en Argentine avant de fuir au Paraguay et au Brésil, où il est mort.

Les plus lus

ChatGPT était son meilleur ami, avant de devenir son «coach en suicide»
Un gendarme vaudois rattrapé par le scandale du groupe Whatsapp
Météo dantesque : un véritable déluge va s’abattre sur la Suisse
«Ferme modèle» ou «palais de luxe»? – La mystérieuse propriété du clan Orban
Quel exploit de Jérôme Kym, qui se hisse au 3e tour au bout de l’effort !
Pierres, bouteilles... La foule en colère lance des projectiles sur Milei