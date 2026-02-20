La Nasa a annoncé vendredi qu'elle envisageait désormais un lancement dès le 6 mars de sa mission Artémis 2 au cours de laquelle des astronautes voleront autour de la Lune pour la première fois en plus de 50 ans.

Cette mission, qui partira de Cap Canaveral en Floride et durera environ dix jours constituera le premier vol habité autour de la Lune en plus de 50 ans (photo d’illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Après le succès de la simulation de décollage d'hier, nous visons désormais le 6 mars au plus tôt comme date de lancement», a déclaré Lori Glaze, une haute responsable de l'agence spatiale américaine lors d'une conférence de presse, tout en prévenant qu'il restait «encore du travail» à accomplir pour rendre ce décollage possible.

Si la Nasa avait déjà communiqué des dates de possibles lancements, c'est la première fois qu'elle indique quelle fenêtre elle compte vraiment tenter.

Elle attendait pour cela de mener une grande répétition générale en conditions réelles.

Ce test, qui avait dû être écourté début février en raison de problèmes techniques, a été répété jeudi et s'est déroulé sans encombre, les équipes ayant notamment réussi à remplir avec succès les réservoirs de la fusée.

10 jours de mission

Les ingénieurs de la Nasa vont néanmoins avoir besoin de plusieurs jours pour analyser les données issues de ce test et s'assurer que tout est en ordre, a précisé Lori Glaze, ajoutant que des manoeuvres techniques sont également prévues ainsi qu'une dernière évaluation de tous les systèmes.

Les astronautes de la mission Artémis 2, trois Américains et un Canadien, entreront aujourd'hui en quarantaine en vue d'un vol possible début mars, a-t-elle indiqué.

Cette mission, qui partira de Cap Canaveral en Floride et durera environ dix jours constituera le premier vol habité autour de la Lune en plus de 50 ans.

«La sécurité demeure notre priorité absolue», avait assuré en début de mois le chef de la Nasa Jared Isaacman, sur X. «Nous ne procéderons au lancement que lorsque nous serons pleinement prêts à entreprendre cette mission historique».