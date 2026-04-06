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Artémis Le record de distance des humains dans l'espace battu

ATS

6.4.2026 - 20:04

Les quatre astronautes d'Artémis II ont dépassé lundi le point le plus éloigné de la Terre atteint par les astronautes d'Apollo en 1970. Ils se préparent à survoler pendant plusieurs heures des régions méconnues de la Lune et sa face cachée.

Les quatre astronautes d'Artémis II se préparent à survoler pendant plusieurs heures des régions méconnues de la Lune et sa face cachée.
Les quatre astronautes d'Artémis II se préparent à survoler pendant plusieurs heures des régions méconnues de la Lune et sa face cachée.
ATS

Keystone-SDA

06.04.2026, 20:04

06.04.2026, 20:41

Le record de 400'171 km atteint par Apollo 13 a été battu, et les astronautes américains Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman et le Canadien Jeremy Hansen devraient maintenant aller à plus de 406'000 km de la Terre, pendant leur contournement de la Lune.

«La salle est pleine de joie lunaire aujourd'hui, j'imagine que vous aussi», leur a lancé depuis la salle de contrôle de la Nasa à Houston Jenni Gibsons, responsable des communications avec l'équipage.

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