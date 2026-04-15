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À observer jusqu'au 25 avril Avis aux lève-tôt: une comète visible à l'oeil nu passe par chez nous!

Valérie Passello

15.4.2026

Les comètes sont toujours des spectacles fascinants à observer. Et ça tombe bien: il y en a une à se mettre sous la mirette dès l'aube demain et jusqu'au 25 avril. 

Valérie Passello

15.04.2026, 21:18

15.04.2026, 21:49

Son nom ne fait pas forcément rêver: la comète en question s'appelle «C2025 R3». Mais voir passer un point brillant dans le ciel avec son panache de lumière, ça fait toujours rêver.

D'après le site de la NASA, elle offre son plus beau spectacle dans le ciel ce mois-ci, car elle passe au plus près du Soleil (le 19 avril) et de la Terre (le 25 avril). Le meilleur moment pour l'observer, ce sera donc entre le 16 et le 19 avril. Elle s'estompera progressivement et ne sera plus visible après le 25. 

La photo publiée ci-dessus par la NASA a été prise par José Rodrigues il y a deux nuits depuis Sion, en Suisse, avec le Bietschhorn à gauche.

La condition pour apercevoir cette merveille: se lever tôt, soit vers 5h du matin, avant le lever du soleil, et regarder vers l'Est, dans la constellation Pégase, qui se présente ainsi: 

La constellation Pégase.
La constellation Pégase.
IMAGO/Pond5 Images

Evidemment, il est préférable que les nuages ne viennent pas gâcher le spectacle. Mais rassurez-vous, vous ne vous lèverez pas pour rien: selon MétéoSuisse, le ciel devrait être bien dégagé au moins jusqu'à dimanche. 

Rendez-vous dans 160'000 ans... ou à jamais

«C2025 R3» a été découverte en septembre 2025 par l'équipe d'un observatoire hawaïen (PanSTARRS). D'après leurs calculs, son circuit dans le système solaire dure environ 160'000 ans.

C'est le temps qu'il faudra attendre avant de la revoir dans notre ciel. Mais peut-être aussi qu'elle ne reviendra jamais, selon la NASA: «L'avenir physique de la comète R3 est inconnu car, à l'instar de la comète A1 (MAPS) au début du mois, elle pourrait se désintégrer lorsqu'elle passera au plus près du Soleil. Ou bien elle pourrait survivre et quitter le système solaire», explique l'agence spatiale.

À noter que si elle brille de mille feux, «C2025 R3» n'est autre qu'une montagne de glace sale qui se désagrège. 

La comète la plus connue est la comète de Halley, que l'on voit passer tous les 75 à 80 ans environ. Une autre comète a marqué les esprits dans l'histoire récente, celle de Hale-Bopp, visible à l'œil nu pendant une durée exceptionnelle de 18 mois entre 1996 et 1997.

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