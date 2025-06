La façade et la cour situées à l'arrière de la Casa Batlló de Barcelone, une des oeuvres emblématiques d'Antoni Gaudí, ont retrouvé leur aspect original, tel qu'il avait été imaginé par l'architecte moderniste il y a plus d'un siècle, grâce à une restauration présentée jeudi.

La Casa Batlló a ouvert sa cour privée et sa façade arrière après des travaux de réhabilitation. Des architectes, des historiens et des artisans ont restauré l'aspect original de la maison à l'occasion du 20e anniversaire de l'inscription de la Casa Batlló au patrimoine mondial de l'UNESCO KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'apparence de ce bâtiment achevé par Gaudí en 1906 pour l'industriel catalan Josep Batlló, notamment de sa façade intérieure, avait varié au fil du temps, avec la Guerre civile (1936-1939), les changements de propriétaires et certains travaux.

Une équipe d'architectes, d'historiens et d'artisans ont travaillé pendant plus d'un an pour restaurer les parties des mosaïques perdues ou les ferronneries noircies des balcons donnant sur l'une des cours intérieures les plus caractéristiques de Barcelone.

«Ce que vous voyez est ce qui se rapproche le plus (du bâtiment) de 1906, nous avons fait tout ce que nous avons pu avec la technologie d'aujourd'hui», a expliqué jeudi à l'AFP Xavier Villanueva, l'architecte en chef et le responsable des travaux de restauration de la Casa Batlló.

L'architecte explique avoir effectué des recherches fouillées en amont pour coller au mieux au projet initial.

Les équipes ont découvert en commençant à travailler que le stuc de la façade arrière était beaucoup plus sombre que ce qu'ils imaginaient, les grilles ont retrouvé leur couleur crème d'origine. La menuiserie est redevenue verte et les mosaïques ont retrouvé leur éclat.

La pergola en forme de parabole qui se trouvait dans le patio de l'étage, disparue dans les années 40, a été reproduite et le revêtement de sol a été refait avec «plus de 85'000 tesselles (fragments utilisés dans les mosaïques, ndlr), réalisées à la main une par une, exactement comme à l'origine», a souligné Xavier Villanueva.

Ces travaux ont coûté 3,5 millions d'euros (près de 3,3 millions de francs).

Située sur le Passeig de Gràcia, le lieu de prédilection de la bourgeoisie et des industriels fortunés au début du XXe siècle, la Casa Batlló est l'une des oeuvres les plus connues d'Antoni Gaudí, qui a également été l'architecte de la célèbre Sagrada Família.

Le bâtiment, dont la famille Batlló n'est plus propriétaire depuis les années 1950, appartient depuis la fin des années 90 à la famille Bernat, les descendants du créateur des bonbons «Chupa Chups», qui l'ont ouvert au public au début du siècle.

Classée au Patrimoine mondial par l'Unesco en 2005, la Casa Batlló a accueilli 1,9 million de visiteurs l'année dernière et reste l'un des monuments architecturaux les plus visités de la touristique Barcelone.