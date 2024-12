(ETX Daily Up) – Vous pensiez que votre café ou votre thé du matin n’était qu’un moyen de survivre aux réveils difficiles? Détrompez-vous. Ces breuvages pourraient aussi réduire vos risques de développer certains cancers, selon une vaste analyse publiée dans la revue scientifique Cancer.

Boire plus de quatre tasses de café par jour réduirait de 17% le risque global de cancers de la tête et du cou. shapecharge / Getty Images

ETX Studio Relax

Les cancers de la tête et du cou, y compris ceux de la bouche, de la gorge et du pharynx, sont parmi les plus courants. Ils représentent 4% de tous les cancers diagnostiqués dans le monde, d’après le Fonds Anticancer et la Société européenne d’oncologie médicale. Certaines études ont évoqué un lien possible entre la consommation de café ou de thé et un risque accru de développer ce type de cancer, mais les preuves restent insuffisantes pour le confirmer.

Afin d'explorer cette possible corrélation, des chercheurs du consortium international de recherche sur les cancers de la tête et du cou ont analysé les données issues de 14 études, menées auprès de plus de 25.000 participants. Parmi eux, 9.548 étaient atteints de ces cancers, tandis que les autres servaient de groupe témoin.

Les chercheurs ont observé qu’une consommation de plus de quatre tasses de café par jour réduit de 17% le risque global de cancers de la tête et du cou. Le café semble particulièrement bénéfique pour diminuer les risques de cancers de la bouche (-30%) et de la gorge (-22%). Le thé, quant à lui, présente des avantages comparables: boire une tasse ou moins par jour est associé à une baisse de 9% du risque global de ces cancers et de 27% pour les cancers de l’hypopharynx (c’est-à-dire du bas de la gorge).

Ce n’est pas tout: le café décaféiné offre lui aussi des bénéfices, avec une réduction de 25% du risque de cancer de la bouche. En revanche, les chercheurs avertissent qu’une consommation excessive de thé, au-delà d’une tasse par jour, pourrait augmenter de 38% le risque de cancer du larynx. Autrement dit, avec le thé, mieux vaut faire preuve de modération.

Ces conclusions mettent en évidence la nécessité de mieux cerner les effets divers des boissons chaudes sur les différentes zones de l’organisme. «Les habitudes de consommation en matière de café et de thé sont assez complexes, et ces résultats confirment la nécessité de disposer de plus de données et de mener des études supplémentaires sur l'impact que [ces boissons] peuvent avoir sur la réduction du risque de cancer», Yuan-Chin Amy Lee, coauteur de l’étude, dans un communiqué.

Bien que cette étude soit prometteuse, Yuan-Chin Amy Lee et ses confrères insistent sur la nécessité de poursuivre leurs recherches pour mieux cerner les mécanismes en jeu. Lorsque vous savourerez votre prochaine tasse de café ou de thé, gardez à l’esprit que ce petit geste pourrait protéger votre santé.